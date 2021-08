Pet Sematary Prequel de Paramount +: une liste de distribution mise à jour pour le film de Stephen King

Natalie Alyn Lind

Au cours des six dernières années, la carrière de Natalie Alyn Lind s’est presque exclusivement déroulée dans diverses émissions de télévision. Elle a fait son apparition en 2013 dans le rôle de Dana Caldwell dans The Goldbergs sur ABC, et a depuis associé des apparitions ponctuelles sur Chicago Fire, iZombie et Daybreak avec des rôles récurrents dans des séries telles que Gotham, The Gifted, Tell Me A Story et Big Sky. La deuxième saison de Big Sky sera diffusée à l’automne, mais après cela, vous pourrez voir Lind faire partie de la distribution du nouveau film Pet Sematary – changeant les choses par rapport à son support principal et apparaissant dans son premier long métrage depuis 2014.