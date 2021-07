Pet Shop Boys, Primal Scream Remix Cosmic Fringes de Paul Weller

Les Pet Shop Boys ont fait un remix HI-NRG épique de 12 minutes de celle de Paul Weller dernier morceau de l’album “Cosmic Fringes”. Le Pet Shop Boy ‘Triad Remix’ est un banger disco fuzzing avec les tons doux de Neil Tennant ainsi que la voix originale de Weller. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Et si cela ne suffit pas, il y a un autre nouveau remix « Cosmic Fringes » du guitariste en chef de Primal Scream, Andrew Innes. Donnant à la voix de Weller un son déformé, le remix ‘Marching Off To Bedlam’ d’Innes et Jagz Kooner est un assaut sensoriel composé de carillons percutants et d’un rythme 4/4 brûlant pour le dancefloor. Vous pouvez l’écouter ci-dessous.

Avec les Pet Shop Boys et Andrew Innes ont été triés sur le volet par Weller pour retravailler “Cosmic Fringes”, pour ces remix passionnants, qui sont maintenant disponibles et disponibles uniquement en vinyle et en numérique.

La version originale de “Cosmic Fringes” figure sur Weller’s l’album en tête des charts récemment sorti Fat Pop (Volume 1). L’album a été acclamé à l’unanimité en mai, la critique d’Uncut suggérant que l’album fournit “la preuve que la musique peut agir comme une bouée de sauvetage même dans les moments les plus turbulents”.

Le succès de Fat Pop (Volume 1) a prolongé la durée de carrière de Weller en tête des charts solo à 26 ans, et dans toutes ses incarnations d’enregistrement à 39.

“Avoir des gens comme un album et vouloir l’acheter n’est jamais pris pour acquis par moi”, a déclaré Weller à OfficialCharts.com, “donc le faire passer au numéro 1 le rend encore plus spécial.” Pour souligner le fait que son public privilégie fortement le format physique plutôt que le streaming ou le téléchargement, 91 % des ventes de la première semaine de l’album étaient physiques, selon l’Official Charts Company.

Ce sixième succès solo rapproche Weller d’artistes tels que Pink Floyd, Blur, Phil Collins et The Killers. Mais son total d’albums n ° 1 au Royaume-Uni dans l’ensemble de son travail est de huit, y compris The Jam’s The Gift en 1982 et Our Favorite Shop du Style Council en 1985.

Son premier solo n°1 était avec Stanley Road en 1995, suivi du set Illumination en 2002. Weller est revenu au sommet en 2008 avec 22 Dreams et avec Sonik Kicks en 2012. Dernières années Au coucher du soleil réalisé le même exploit.

Achetez ou diffusez Fat Pop (Volume 1).