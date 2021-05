PETA appelle une vache Kim Kardashian

Maintenant, une vache partage le nom avec le mondain, mais ce n’est pas n’importe quelle vache, l’animal a été sauvé et maintenant il aura une vie très différente de celle des bovins qui sont utilisés pour la production de lait, qui sont soumis à des processus douloureux d’extraction. et cruellement séparés de leurs mollets.

L’organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), basée en Inde, a annoncé que dans le cadre de la célébration de la fête des mères, elle a décidé de nommer une vache mère sauvée du nom de Kim par la célébrité Kim Kardashian, qui a a fait preuve de compassion pour les mères d’autres espèces en adoptant un régime sans produits laitiers, qu’elle encourage auprès de sa famille et de ses plus de 200 millions de followers sur les réseaux sociaux.

“PETA remercie Kim Kardashian pour son entrée dans le futur, qui est végétalien”, a déclaré Sachin Bangera, directeur de PETA Inde.