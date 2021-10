PETA demande à la MLB d’arrêter d’utiliser un mot « offensant »

People for the Ethical Treatment of Animals, également connu sous le nom de PETA, est une organisation internationalement reconnue dont le but déclaré est d’aider à assurer la sécurité des animaux.

Parce que le groupe prend parfois des positions assez farfelues dans la poursuite de ses objectifs ultimes, les réactions à ses différentes propositions sont généralement assez polarisées. Certains sont pour, d’autres contre.

Cette semaine, PETA a réussi à faire une proposition avec laquelle tout le monde n’était pas d’accord.

D’une manière ou d’une autre, contre toute attente, l’organisation a réussi à décourager tout le monde.

Dans un communiqué de presse du 28 octobre, PETA a appelé à l’interdiction du terme « enclos des releveurs » dans la Major League Baseball (MLB).

« Les mots comptent, et les « enclos » du baseball dévalorisent les joueurs talentueux et se moquent de la misère des animaux sensibles », a déclaré la vice-présidente exécutive de PETA, Tracy Reiman. « PETA encourage les entraîneurs, les annonceurs, les joueurs et les fans de la Ligue majeure de baseball à changer de langage et à adopter la « grange à bras » à la place. »

PETA a ensuite ajouté que « les vaches sont suspendues la tête en bas et leur gorge est tranchée dans l’industrie de la viande, tandis que dans les rodéos, les gentils taureaux sont tourmentés en donnant des coups de pied et en étant électrochoqués ou poussés – tous sont généralement tenus dans un ‘ bullpen’ pendant qu’ils attendent leur sort cruel.

Naturellement, les médias sociaux ont eu quelques réactions à cette évolution :

Si PETA est ce bouleversement du terme « enclos des releveurs » parce qu’il est insensible aux vaches, attendez simplement qu’elles sachent de quoi est faite une balle de baseball… pic.twitter.com/gAiwGS9gwO – Citations de baseball (@BaseballQuotes1) 28 octobre 2021

PETA est ce qui se passe lorsque vous prenez une idée fondamentalement bonne et que vous en chargez ensuite les plus gros putains de fous de la planète https://t.co/CZj3DUmQP8 – Tyler Conway (@jtylerconway) 28 octobre 2021

PETA, les médias, etc… ils ne se lèvent que lorsqu’ils y sont contraints afin de conserver un minimum de crédibilité auprès du public. Arrêtez de tomber dans le piège. PETA ne se soucie pas des animaux. pic.twitter.com/uVVfHPqVDm – Pureblood – Marburg est la prochaine Plandemic (@jacksonianinfla) 27 octobre 2021

Dans l’ensemble, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les gens s’insurgent contre la suggestion de PETA. Cette saison de baseball a été remplie de beaucoup de plaisir léger. Des mannequins qui enlèvent leur chemise, des stars de cinéma pour adultes portant des tenues révélatrices, des débats décontractés sur un mauvais arbitrage – ce genre de choses.

La réaction de Devin Booker au costume d’Halloween provocateur de Kendall. https://t.co/zVVOuYe4bM – Jeu 7 (@game7__) 28 octobre 2021

Pendant ce temps, cela ajoute une certaine lourdeur et étrangeté à la procédure dont, franchement, les fans de baseball n’ont pas besoin.

Quelqu’un prendra-t-il finalement suffisamment au sérieux la suggestion de PETA pour l’intégrer ? Évidemment pas. Cela gagnera-t-il à l’organisation des gros titres pendant 24 heures ? Clairement, oui.

En rapport: Kevin Durant devient brutalement honnête à propos de l’absence de Kyrie Irving (vidéo)