PETA demande à la MLB de renommer « Bullpen »

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a une demande spéciale de MLB. Jeudi, PETA a publié une déclaration sur la série mondiale de cette année, exhortant la MLB à changer le nom de « releveurs » en « grange à bras ». PETA pense que « l’étable à bras » est plus respectueuse des animaux.

« Les mots comptent, et les « enclos » du baseball dévalorisent les joueurs talentueux et se moquent de la misère des animaux sensibles », a déclaré la vice-présidente exécutive de PETA, Tracy Reiman, dans un communiqué. « PETA encourage les entraîneurs, les annonceurs, les joueurs et les fans de la Ligue majeure de baseball à changer de langage et à adopter la » grange à bras « à la place. »

PETA note que les vaches sont pendues dans l’industrie de la viande, tandis que dans les rodéos, les taureaux sont maltraités et tous sont détenus dans un « enclos des releveurs ». Au moment d’écrire ces lignes, la MLB n’a pas répondu à la demande de PETA. Cela conduit à la question de savoir d’où vient le terme « releveur » ? Paul Dickinson, auteur de The New Dickson Baseball Dictionary pourrait avoir la réponse, disant qu’il a été utilisé au début des années 1900.

« Le tangage de secours est apparu au tournant du siècle », a déclaré Dickson, selon ESPN. « À cette époque, presque tous les stades du pays comportaient un panneau de tabac Bull Durham – un panneau d’affichage géant en forme de taureau – apposé sur le mur du champ extérieur. Tous les matchs ont été joués pendant la journée et les releveurs se sont réchauffés à l’ombre du taureau Au fil du temps, cette zone est devenue connue sous le nom d’enclos des releveurs. »

John Thorn, le rédacteur en chef de Total Baseball, n’est pas d’accord avec Dickson. « Le tangage de secours était pratiquement inconnu jusqu’aux années 1890, et » l’enclos des releveurs « était utilisé dès 1870 », a déclaré Thorn. « Cela faisait référence à la zone délimitée en territoire des fautes d’où les fans arrivant en retard pouvaient regarder le match.

Il y a de fortes chances que la MLB ne change pas le nom de « l’enclos des releveurs », étant donné qu’il est également utilisé à tous les niveaux du baseball. Mais PETA a demandé au bon moment comme la ligue dans le feu de l’action des World Series. Vendredi, les Astros de Houston affronteront les Braves d’Atlanta dans le troisième match de la Classique d’automne. La série est à égalité 1-1 alors que les Braves ont remporté le match 1 tandis que les Astros ont remporté le match 2.

« En réalité, vous voulez en gagner deux », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker après le deuxième match des World Series, selon MLB.com. « Mais si vous pouvez vous séparer et sortir d’ici et rentrer chez vous, où nous avons été vraiment bons, c’est positif. » Le match 3 aura lieu vendredi à 20 h 09 HE.