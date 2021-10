PETA demande à Ubisoft de retirer le mini-jeu de combat de coqs de Far Cry 6

PETA est de retour, cette fois en demandant à Ubisoft de supprimer le mini-jeu de combat de coqs de Loin cri 6, disant que l’activité dans le jeu « glorifie la cruauté ».

« Transformer un horrible sport sanglant comme les combats de coqs en un match de jeu vidéo de style Mortal Kombat est loin d’être une véritable innovation, car la société d’aujourd’hui est fermement opposée à forcer les animaux à se battre jusqu’à la mort », a déclaré Alicia Aguayo, directrice principale latino de PETA, dans un déclaration.

« Les coqs utilisés dans les combats de coqs sont équipés d’éperons tranchants qui déchirent la chair et les os, provoquant des blessures agonisantes et mortelles. PETA Latino exhorte Ubisoft à remplacer ce mini-jeu répréhensible par un autre qui ne glorifie pas la cruauté. »

La version Far Cry du sport sanguinaire est un peu fantastique et exagérée – elle ressemble honnêtement à un riff budgétaire sur le coq Tekken – et nous pouvons voir pourquoi PETA a un problème avec la représentation de l’activité. Selon l’opinion de cet écrivain, cela semble assez mauvais.

Ce n’est pas non plus la première fois que les jeux vidéo attirent l’attention de PETA ; le groupe a un guide Animal Crossing: New Horizons pour la façon la plus éthique de jouer, appelé Assassin’s Creed: la chasse à la baleine de Black Flag « dégoûtante » et plus encore.

Far Cry 6 a connu son lot de problèmes depuis son lancement la semaine dernière ; plus tôt dans la journée, nous avons signalé les problèmes rencontrés par les joueurs qui ont acheté la version physique de Far Cry 6 sur PS4 au Royaume-Uni en essayant de mettre à niveau le jeu vers la version PS5.

Notre examen de la dernière escapade en monde ouvert d’Ubisoft a noté que Far Cry 6 est un « bac à sable de guérilla amusant qui est un peu moins profond qu’il aurait pu l’être ». Consultez notre critique complète de Far Cry 6 sur le lien.