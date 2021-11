PETA demande la démission du Dr Anthony Fauci

Quelques semaines après que le Dr Anthony Fauci a été critiqué pour des informations semblant montrer que l’argent des National Institutes of Health a fini par financer des expériences de laboratoire qui ont torturé et tué des chiots beagle, PETA demande sa démission.

Les rapports alléguant les mauvais traitements infligés aux animaux découlent d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act. Cette demande est venue du groupe de surveillance White Coat Waste Project, et elle a donné des résultats choquants. Parmi eux : L’argent des contribuables a financé des expériences de drogue impliquant quelques dizaines de chiots beagle. Le rapport du groupe est allé jusqu’à affirmer que les chercheurs ont enfermé les chiens dans des cages. Et même permis aux phlébotomes affamés de manger les chiots vivants. « Les tests commandés impliquaient d’injecter et de gaver les chiots d’un médicament expérimental pendant plusieurs semaines, avant de les tuer et de les disséquer », a écrit un groupe de membres du Congrès dans une lettre en colère au Dr Fauci.

Expérience de chien Fauci

« Notre position est claire », a tweeté PETA vendredi après-midi. « TOUS ceux qui dirigent les NIH, y compris Fauci, devraient démissionner. »

Les nouvelles concernant les expériences sur les chiens de Fauci ont permis de révéler à quel point le @NIH lance des expériences horribles sur des animaux. Écoutez PETA Sr. VP @kathygfrompeta parler de notre accord de modernisation de la recherche et de la façon dont nous mettrons fin à TOUTES les expériences sur les animaux : https://t.co/I78PEJrCYA pic.twitter.com/RjHyVzGeQ3 – PETA (@peta) 1er novembre 2021

Le NIH a depuis répondu à cette polémique. Selon Factcheck.org, l’agence affirme qu’elle n’a pas financé l’étude mentionnée ci-dessus. Cependant, la division Fauci au sein du NIH a néanmoins confirmé une étude différente avec des chiens en Tunisie.

Dans une étude financée par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, 12 chiens « ont été immunisés avec le vaccin expérimental à l’Institut Pasteur de Tunis, puis lâchés dans un espace ouvert clos pendant la journée, pendant la haute saison des phlébotomes dans une zone de La Tunisie est considérée comme hyper-endémique pour la leishmaniose canine », indique un communiqué du NIAID, selon Factcheck.org. « L’objectif de la recherche était de déterminer si le vaccin expérimental empêchait les chiens d’être infectés dans un environnement naturel. »

Le NIAID, toujours selon le site de vérification des faits, a également reconnu une étude distincte sur la leishmaniose qui a été menée dans les laboratoires du NIAID il y a cinq ans. Huit beagles ont été intentionnellement infectés dans le cadre de cette expérience. Il a été conçu pour étudier « la transmissibilité de la leishmania infantum, responsable de la leishmaniose canine. Les chiens ont développé des lésions cutanées et ont ensuite été euthanasiés.

La demande de PETA

La déclaration publiée par PETA appelle à un changement de direction généralisé au NIH, y compris la démission du Dr Fauci. « Anthony Fauci et tous les directeurs du NIH ont défendu un système cruel et archaïque depuis bien trop longtemps », a déclaré Kathy Guillermo, vice-présidente principale des enquêtes de laboratoire à PETA, selon des articles de presse. « Il est temps pour eux de se retirer et de laisser les scientifiques modernes prendre le relais. »

Tout cela fait partie d’une poussée plus large de PETA. Plus précisément, le groupe essaie de mettre fin à toutes les expériences de laboratoire impliquant des animaux et d’apporter un changement radical au NIH et à ses dirigeants.