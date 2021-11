PETA demande la démission du Dr Fauci : « Notre position est claire »

Les personnes pour le traitement éthique des animaux ont déclaré que la direction des National Institutes of Health devrait démissionner, y compris le Dr Anthony Fauci.

« Notre position est claire. TOUS les dirigeants du NIH, y compris Fauci, devraient démissionner », a tweeté PETA vendredi après-midi.

Le tweet intervient après qu’un rapport White Coat Waste a affirmé que plus de 400 000 $ de fonds publics avaient été dépensés pour des expériences impliquant des beagles recevant un médicament expérimental, puis infestés de mouches porteuses de maladies. Fox News n’a pas vérifié de manière indépendante si ces expériences ont eu lieu. Le NIH a fourni une déclaration à Fox News au sujet du rapport en octobre. Cette déclaration n’a pas nié que ces types d’expériences aient eu lieu ou que le NIH les ait financées.

« Anthony Fauci et tous les directeurs du NIH ont défendu un système cruel et archaïque depuis bien trop longtemps. Il est temps pour eux de s’écarter et de laisser les scientifiques modernes prendre le relais », a déclaré Kathy Guillermo, vice-présidente senior des enquêtes de laboratoire à PETA. . « Ils savent depuis au moins une décennie que torturer des chiens, des singes et d’autres animaux retarde les traitements et les remèdes pour les humains, mais ils défendent continuellement le statu quo – au prix de millions de vies animales et de milliards de dollars d’impôts.

« PETA exhorte tous les Américains à demander au président Biden de nommer des dirigeants du NIH qui comprennent que les organes sur puce, les super ordinateurs, les modèles de tissus en 3D et d’autres méthodes de recherche de haute technologie doivent maintenant remplacer les animaux en laboratoire. »

Le rapport a également conduit de nombreux démocrates et républicains, dont la représentante Nancy Mace (RS.C.) à envoyer une lettre au Dr Fauci, exigeant des réponses sur la recherche.

Le NIH a fait la déclaration suivante à Fox News en octobre concernant le rapport :

« Tous les animaux utilisés dans la recherche financée par les NIH sont protégés par des lois, des règlements et des politiques pour garantir le plus petit nombre possible de sujets et le plus grand engagement envers leur bien-être… »

« Les images de beagles ont été tirées d’un manuscrit publié en juillet 2021 dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases. Le manuscrit a cité à tort le soutien du NIAID, alors qu’en fait le NIAID n’a pas soutenu cette recherche spécifique montrée dans les images des beagles en circulation… La recherche décrite par le White Coat Waste Project de l’Université de Géorgie se concentre sur la filariose lymphatique (FL), une maladie parasitaire transmise par les moustiques qui affecte des millions de personnes dans de nombreux pays du monde.

« Des inquiétudes ont également été exprimées concernant les travaux impliquant des beagles dans le cadre d’un contrat NIAID pour des services de pharmacologie et de toxicologie précliniques. Dans le cadre de ce contrat, l’entrepreneur effectue les tests requis sur des modèles animaux par la FDA, conformément aux directives des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et aux une installation accréditée par l’Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) ou son équivalent. Les cordectomies vocales, réalisées sans cruauté sous anesthésie, peuvent être utilisées dans les installations de recherche où de nombreux chiens sont présents. Ceci afin de réduire le bruit, qui n’est pas seulement stressant pour les animaux, mais peut également atteindre des niveaux de décibels qui dépassent les limites autorisées par l’OSHA pour les humains et peuvent entraîner une perte auditive. »

