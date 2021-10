Les Astros de Houston se rapprochent Ryan Pressly se réchauffe maintenant dans la … grange à bras ???

Si PETA réussissait, ces mots seraient murmurés à un moment donné au cours des World Series de ce mois-ci… car l’organisation. exhorte la MLB à cesser d’utiliser le terme « enclos des releveurs » pour décrire l’endroit où les lanceurs s’échauffent.

PETA a expliqué sa position dans un communiqué de presse jeudi … disant que « l’enclos des releveurs » est insensible aux vaches. L’org. a déclaré que le baseball devrait plutôt utiliser « arm grange » pour éviter le problème.

Ryan Pressly lance un enclos pic.twitter.com/fBUpRZjTaf – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 16 février 2020 @Chandler_Rome

« Les mots comptent, et les ‘releveurs’ du baseball dévalorisent les joueurs talentueux et se moquent de la misère des animaux sensibles », a déclaré le directeur de PETA. Tracy Reiman mentionné.

L’org. a ajouté que tout cela est un problème parce que les enclos des releveurs sont des endroits où vont les vaches avant d’être abattues dans les fermes … et où vont les animaux avant d’être mal traités lors des rodéos.

« Biffez le mot » enclos « , qui fait référence à la zone d’attente où les taureaux terrifiés sont gardés avant l’abattage », a déclaré PETA, « en faveur d’un terme plus moderne et plus respectueux des animaux ».

Le baseball semble peu probable que cela se produise – le terme existe dans le jeu depuis plus de 100 ans – mais vous devez admettre que « grange à bras » est plutôt accrocheur.

Alors, que dis-tu, Rob Manfred?