Peta Murgatroyd « remplie de regrets » après la mort de Serge Onik

Danser avec les étoiles’ Peta Murgatroyd exprime son chagrin suite au décès de la danseuse et chorégraphe Serge onik.

Mercredi 25 août, Peta s’est rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos de l’ancien concurrent de So You Think You Can Dance, y compris plusieurs clichés des deux ensemble. Serge, qui a travaillé avec Peta et son mari, Maksim Chmerkovskiy, sur une chorégraphie pour DWTS, avait 33 ans et son représentant a confirmé le décès à E! News le mardi 24 août, bien que plus de détails n’aient pas été divulgués publiquement.

“Mon Serge… ..mon Koala, je ne peux pas le croire, je suis complètement brisé”, a écrit Peta. “Je suis rempli de regrets parce que j’allais vous envoyer un texto et vous dire que vous m’avez manqué la semaine dernière et cela m’est sorti de l’esprit. cœur f – roi fait mal, mes yeux f – roi font mal et mon âme a mal à te serrer une dernière fois. J’ai juste besoin d’une dernière pression et d’un dernier combat de jeu comme nous le faisions avant. “