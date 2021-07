PETA proteste contre la prochaine glace à la vanille, Jesse McCartney montre à SeaWorld

PETA prévoit de protester contre deux concerts à SeaWorld à San Antonio avec Vanilla Ice et Jesse McCartney.

SeaWorld San Antonio célèbre sa réouverture avec une série de concerts en plein air dans son amphithéâtre Nautilus. La série de concerts “Electric Ocean” débutera avec Vanilla Ice en tête d’affiche le 10 juin. Vanilla Ice devait se produire lors d’un concert au lac Travis Austin en juillet 2020, mais il a été reporté en raison de la pandémie.

SeaWorld Electric Ocean Concert Series DatesVanilla Ice – 10 juilletKenny Metcalf dans le rôle d’Elton: The Early Years – 11 juilletJesse McCartney – 17 juillet 38 Special – 18 juilletMatthew West – 24 juilletShelly Lares – 25 juilletAir Supply – 31 juilletBlue Oyster Cult – 1er août PETA a entendu parler du série de concerts et fera un spectacle de protestation. Le groupe de défense des droits des animaux dit qu’il se présentera à ces événements avec des pancartes indiquant « Arrêtez, collaborez et écoutez : les animaux souffrent à SeaWorld » et « Une belle âme ne supporte pas les abus contre les dauphins de SeaWorld ».

PETA ne mentionne spécifiquement que les concerts des 10 et 17 juillet mettant spécifiquement en vedette Vanilla Ice et Jesse McCartney. “Vanilla Ice et Jesse McCartney peuvent choisir de se produire dans un parc marin, mais les orques et autres dauphins de SeaWorld ne peuvent pas choisir où aller, quoi manger, avec qui vivre ou quoi que ce soit d’autre qui compte pour eux”, explique La présidente de PETA, Ingrid Newkirk.

“PETA encourage les acheteurs potentiels de billets à sauter tous les spectacles de SeaWorld, des tristes spectacles de dauphins aux concerts de retour.” On pourrait penser que PETA appellerait le reste des actes musicaux qui apparaîtront au lieu de se concentrer sur les deux artistes les plus en vue.

Les militants disent que la manifestation vise à envoyer un message spécifique aux artistes plutôt qu’à SeaWorld.

Un militant de San Antonio a déclaré : « nous voulons envoyer un message à l’artiste pour qu’il ne soutienne pas SeaWorld et ses pratiques. » SeaWorld a fait face à des réactions négatives à propos de ses pratiques de logement des animaux depuis le documentaire Blackfish de 2013. Ni SeaWorld ni aucun des groupes musicaux participants n’ont commenté les déclarations de PETA.

