PETA s’attaque aux pratiques des abattoirs de Lululemon

Le groupe militant pour les droits des animaux PETA, qui détient des actions de Lululemon, a soumis mercredi une demande de résolution des actionnaires au conseil d’administration du détaillant de vêtements de sport, demandant à Lululemon de révéler des informations sur la manière dont il tire son duvet d’oie, qui est utilisé dans certaines vestes.

PETA a déclaré que les actionnaires ont le droit de savoir si les pratiques de Lululemon sont « incompatibles » avec sa politique de bien-être animal et, le cas échéant, comment la société envisage de réduire son impact sur les animaux.

« Lululemon vend des vestes remplies de plumes d’oiseaux qui sont violemment tués, trahissant le principe du yoga de l’ahimsa, ou la non-violence, qu’il éclabousse sur ses sacs de courses », a déclaré Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de PETA, dans un communiqué.

« La résolution de PETA prouverait à Lululemon qu’elle induit ses clients en erreur sur la souffrance et la mort des animaux dans sa chaîne d’approvisionnement. »

Actuellement, Lululemon affirme que les animaux de sa chaîne d’approvisionnement sont traités « sans cruauté » en s’appuyant sur la norme Responsible Down Standard (RDS), mais les enquêtes de PETA ont mis en relation des fournisseurs certifiés RDS avec la plumaison vivante.

PETA a également souligné que bien que Lululemon affirme que «[w]ous exigeons que les animaux de notre chaîne d’approvisionnement soient traités avec humanité et respect », tous les oiseaux utilisés pour le duvet finissent dans les abattoirs, où ils sont généralement suspendus la tête en bas et soumis à d’autres traitements inhumains.

« De plus en plus de consommateurs accordent la priorité à la transparence des entreprises et à une mode sans cruauté », a déclaré PETA dans sa résolution.

« La base de consommateurs de Lululemon attend de notre entreprise qu’elle respecte les valeurs, telles que la pleine conscience et l’honnêteté présentées sur son site Web. Par conséquent, nos actionnaires méritent une divulgation complète sur les méthodes d’abattage utilisées pour obtenir le duvet afin d’évaluer si ces méthodes correspondent ou non aux revendications et aux valeurs humaines de notre entreprise.

