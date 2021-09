Pete Alonso a frappé 100 circuits dans les majeures

Le joueur de premier but de la Mets de New York, Pete Alonso, a déchaîné sa puissance dans la ville de Miami et a atteint la barre des 100 coups sûrs au tour complet dans sa carrière depuis ses débuts en 2019 au Ligue majeure de baseball – MLB.

Dans le match entre les Metes de New York et les Marlins de Miami à LoanDepot Park, le droitier Pete Alonso a frappé son 31e circuit de la campagne MLB 2021 et a ainsi placé son équipe en tête du tableau d’affichage.

Alonso, en tête de la première manche, a non seulement frappé son 31e coup de circuit en 2021, mais ce coup sûr aux quatre coins est devenu le 100e de sa carrière dans les ligues majeures depuis ses débuts en 2019.

Voici le home run :

Pete Alonso – Mets de New York (31) pic.twitter.com/UVyH1Kbu7a – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 7 septembre 2021

Cette fois, la victime de Pete Alonso était le droitier dominicain Edward Cabrera, qui a laissé sa balle rapide à quatre coutures égarée et le dangereux frappeur des Mets l’a déposée entre le champ gauche et le champ central à une distance de 425 pieds.

Depuis que le joueur de premier but des Mets a fait ses débuts dans les ligues majeures, il a montré qu’il était un frappeur puissant et, par exemple, il a été champion deux fois de suite dans le Home Run Derby, en 2019, l’année de ses débuts, étant la deuxième recrue à le faire. , plus tard cette saison en 2021, devenant le troisième joueur à remporter deux derbys consécutifs et le quatrième à remporter deux derbys de home run.

L’initiateur Pete alonso, a à son actif 100 circuits en trois saisons répartis comme suit :

Saison 2019 : 53 circuits Saison 2020 : 16 circuits Saison 2021 : 31 circuits

Alonso, dans la récolte actuelle du MLB il frappe .269 avec 127 coups sûrs en 472 coups au bâton, marquant 70 points, conduisant 83 et frappant 31 circuits.

Le plus rapide à 100 circuits par matchs : 325 Ryan Howard

347 Pierre Alonso

355 Gary Sanchez

371 Aaron Juge

376 Ralph Kiner – Michael Mayer (@mikemayer22) 7 septembre 2021

De plus, fait remarquable, “The Polar Bear” des Mets devient le deuxième joueur le plus rapide à atteindre 100 circuits dans les ligues majeures, sur un total de 347 matchs.

La liste?

Ryan Howard 325 jeux

Pete Alonso 347 jeux

Gary Sanchez 355 jeux

Aaron juge 371 jeux

Jeux de Ralph Kiner 376