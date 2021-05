Pete Buttigieg affirme que la proposition de budget de 6 000 milliards de dollars de Biden est «responsable» ⋆ 10z viral

Le candidat au secrétaire aux transports Pete Buttigieg écoute lors d’une audience de confirmation à Washington, DC, le 21 janvier 2021. (Stefani Reynolds/. Pool)

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a affirmé dimanche que la proposition de budget de 6 000 milliards de dollars du président Biden était «responsable» malgré les critiques des républicains et des démocrates.

La défense de Buttigieg est intervenue lors d’une apparition sur Fox News dimanche lorsqu’on lui a demandé de répondre à un avertissement de l’ancien responsable de l’administration Obama, Larry Summers, selon lequel un certain nombre de politiques de Biden pourraient provoquer de l’inflation.

«Il s’agit d’un budget responsable et, surtout, toutes les propositions de dépenses et d’investissement dans ce budget sont payées», a déclaré Buttigieg.

“Nous savons que nous devons faire des investissements majeurs dans nos routes et nos ponts et dans notre éducation, dans notre santé”, a-t-il ajouté. «Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas faire ces choses parce que, franchement, depuis des décennies, nous désinvestissons, nous réduisons les choses qui rendent l’Amérique forte.

L’animatrice Shannon Bream s’est également opposée à l’inclusion des soins de santé, des soins aux personnes âgées et des réparations domiciliaires dans le plan d’infrastructure du président, affirmant que bien que ce soient des «objectifs louables», ils ne sont pas considérés comme des infrastructures.

“D’accord, si vous avez une catégorie différente dans laquelle vous aimeriez la mettre, c’est très bien, nous devrions toujours le faire et nous devrions le faire dans le cadre du plan américain pour l’emploi”, a déclaré Buttigieg. « Nous considérons cela comme une infrastructure parce que l’infrastructure est le fondement qui permet aux gens de participer à l’économie. »

Les commentaires de Buttigieg interviennent après que Biden a publié vendredi une proposition de budget qui menace de pousser la dette nationale à de nouveaux records. Le budget comprend 2,3 billions de dollars pour son plan américain pour l’emploi.

Dans des commentaires enregistrés lors d’une conférence CoinDesk qui ont été publiés la semaine dernière, Summers a déclaré qu’il était «troublé par la politique politique» de l’administration Biden et a noté que l’inflation avait aidé à élire les républicains en 1968 et 1980.

“Joe Biden a une opportunité historique d’être un grand président”, a déclaré Summers. “Mais je pense qu’ils devraient tirer la leçon des erreurs de l’administration Johnson qui a élu Richard Nixon et des erreurs de l’administration Carter qui a élu Ronald Reagan.”

“Nous imprimons de l’argent, nous créons des obligations d’État, nous empruntons à des échelles sans précédent”, a déclaré Summers. «Ce sont des choses qui créent sûrement plus de risque de forte baisse du dollar qu’auparavant. Et les fortes baisses du dollar sont beaucoup plus susceptibles de se traduire par de l’inflation qu’elles ne l’étaient historiquement. »

Cependant, le secrétaire aux transports a fait valoir que les hausses d’impôts proposées sur les sociétés paieraient pour la proposition de budget de Biden.

“Assurons-nous que les entreprises et les riches paient leur juste part, et nous pensons que cela va augmenter le type de revenus dont nous avons besoin pour financer les propositions avancées par le président”, a déclaré Buttigieg. «Encore une fois, vous regardez quelque chose comme le plan américain pour l’emploi, la vision d’infrastructure que le président a présentée, le tout est payé sur 15 ans. À la 16e année, les déficits diminuent et il le fait sans demander un centime à la classe moyenne. »

La Maison Blanche est en pourparlers avec les législateurs républicains depuis des semaines sur un compromis potentiel sur le paquet d’infrastructures. Jeudi, les républicains du Sénat ont dévoilé une contre-offre de 928 milliards de dollars à la proposition du président.

Pendant ce temps, l’offre la plus récente de Biden aux républicains avait un prix de 1,7 billion de dollars, soit 600 milliards de moins que son plan initial. Il a appelé le GOP à soutenir au moins 1 000 milliards de dollars de dépenses d’infrastructure.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell (R., Ky.) a déclaré à CNBC que les républicains pourraient faire des offres supplémentaires.

“Nous allons continuer à parler, et je comprends que le président est prêt à continuer de parler”, a-t-il déclaré jeudi. « Nous aimerions obtenir un résultat sur un ensemble d’infrastructures important.

Les démocrates et les républicains n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un prix ou sur la manière de compenser les dépenses d’un éventuel paquet d’infrastructures : les républicains ont rejeté la proposition du président d’augmenter les impôts sur les sociétés. Le GOP a plutôt déclaré que les coûts d’infrastructure peuvent être couverts par des fonds déjà alloués par le Congrès ou par des frais d’utilisation des transports.

