Pete Buttigieg et son mari Chasten accueillent des bébés adoptés dans leur famille

Pete Buttigieg et son mari, Châtier, sont de tout nouveaux parents … avec quelques paquets de joie qu’ils viennent de présenter au monde ce week-end.

Président BidenLe secrétaire aux Transports a fait l’annonce samedi, écrivant… Pénélope Rose et Joseph August Buttigieg à notre famille.” Il a joint une photo de lui et Chasten tenant leurs enfants.

Chasten et moi sommes plus que reconnaissants pour tous les souhaits aimables depuis le premier partage de la nouvelle que nous devenons parents. Nous sommes ravis d’accueillir Penelope Rose et Joseph August Buttigieg dans notre famille. pic.twitter.com/kS89gb11Ax – Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 4 septembre 2021 @PeteButtigieg

Les frères et sœurs sont enveloppés dans des couvertures, tandis que Chasten et Pete se regardent dans un lit d’hôpital. Vraisemblablement, ces nouveau-nés sont adoptés – ce n’est un secret pour personne que le couple essaie d’entreprendre le processus depuis un bon moment … et maintenant, ils sont à la ligne d’arrivée.

On dirait que leurs enfants sont peut-être des jumeaux … mais il n’est pas tout à fait clair s’ils ont adopté un ou deux parents biologiques. Les bébés ont également environ un mois maintenant – Pete a annoncé pour la première fois la nouvelle de leur arrivée à la mi-août, et c’est la première fois qu’il partage une photo.

Depuis quelque temps, Chasten et moi voulions agrandir notre famille. Nous sommes ravis de partager que nous sommes devenus parents ! Le processus n’est pas encore terminé et nous sommes reconnaissants pour l’amour, le soutien et le respect de notre vie privée qui nous ont été offerts. Nous avons hâte de partager plus bientôt. – Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 17 août 2021 @PeteButtigieg

