Pete Buttigieg n’est pas sûr qu’il se présentera à nouveau à Office, concentré sur son travail actuel

Pete Buttigieg insiste sur le fait qu’il n’est pas sûr de reprendre la campagne électorale – peut-être de se présenter à nouveau pour POTUS en 2024 – mais il ne ferme pas complètement la porte non plus.

L’ancien espoir présidentiel et actuel Sec. of Transportation, nous a rejoint lundi sur « TMZ Live » et nous l’avons interrogé sur le buzz autour du Beltway à propos de sa deuxième course pour la Maison Blanche.

À l’heure actuelle, Buttigieg dit qu’il n’a pas l’impression qu’il y a quelque chose qui l’inspire à courir, car il est très occupé à essayer d’avoir un impact dans son travail actuel – qui comprend l’allocation d’une bonne partie de l’accord d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars.

Pete a fait pression pour la Maison Blanche en 2020 avant Joe Biden a remporté l’investiture démocrate et finalement les élections générales. Alors que certaines personnes semblent penser que M. Secretary se prépare pour une deuxième partie de la campagne électorale, PB dit qu’il n’en voit pas la nécessité. Pas maintenant, du moins.

Mis à part son assiette politique, Pete a également les mains pleines d’être parent avec son mari Châtier, et vous pouvez dire qu’il adore être le père de jumeaux… un garçon et une fille.

Quant à ce qu’il lui faudrait pour demander l’investiture à la présidence – eh bien, il a définitivement laissé la porte grande ouverte. Regardez ce qu’il nous a dit… il y a quelques indices sur ce qui devrait arriver pour qu’il remonte sur ce cheval.