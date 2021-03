Pete Buttigieg tongs sur le kilométrage et la taxe sur l’essence après avoir été torréfié ⋆ .

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré lundi qu’il n’y avait aucune disposition actuelle dans le plan d’infrastructure de 3 billions de dollars Biden pour augmenter les taxes sur l’essence ou le kilométrage.

«Cela ne fait pas partie de la conversation sur ce projet de loi sur les infrastructures», a déclaré Buttigieg sur CNN lorsque Jake Tapper lui a posé des questions sur une idée que le secrétaire avait suggérée d’utiliser une taxe kilométrique comme moyen de subventionner la construction de routes, de ponts et de tunnels. «Je veux juste m’assurer que c’est vraiment clair. Mais vous entendrez beaucoup plus de détails dans les prochains jours sur la façon dont nous envisageons de pouvoir financer cela. » Buttigieg a également nié que le plan d’infrastructure entraînerait une augmentation de la taxe sur l’essence.

Ce retour sur la taxe kilométrique suit Buttigieg qui a déclaré sur CNBC que cela «était très prometteur».

« Je pense que cela montre beaucoup de promesses », a déclaré Buttigieg vendredi. «Si nous croyons en ce que l’on appelle le principe de l’utilisateur-payeur, l’idée selon laquelle une partie de la façon dont nous payons les routes est que vous payez en fonction de combien vous conduisez. La taxe sur l’essence était la façon la plus évidente de le faire; ce n’est plus. Une soi-disant taxe sur les miles parcourus par véhicule ou une taxe sur le kilométrage, peu importe comment vous l’appelez, pourrait être le moyen de le faire. »

Buttigieg a reçu des critiques pour ses commentaires de la part de personnes qui ont cité le fait que les minorités et les citoyens les plus pauvres des zones rurales seraient touchés de manière disproportionnée.

Une taxe basée sur le kilométrage favorise clairement les personnes plus riches dans les villes qui parcourent moins de distance. Comme d’habitude, ce sont les gens de la classe ouvrière qui doivent parcourir de plus longues distances qui portent le poids de cette politique. https://t.co/tXeOgpeAlK – Russ Read (@RussCanRead) 26 mars 2021

TET vous craignez que l’annulation de la dette étudiante profite injustement aux enfants riches, mais vous adorez taxer les gens qui n’ont pas les moyens de vivre près du travail. https://t.co/J237vsEgO1 – Briahna Joy Gray (@briebriejoy) 26 mars 2021

L’essence a augmenté, et maintenant l’administration Biden veut suivre chaque kilomètre parcouru et vous taxer pour cela? Cela nuira aux Américains de la classe ouvrière. – Tom Cotton (@SenTomCotton) 26 mars 2021

Lors de son audience de confirmation devant le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports en janvier, Buttigieg a déclaré au sénateur républicain de Floride Rick Scott que «toutes les options doivent être sur la table» pour une augmentation de la taxe fédérale sur l’essence afin de subventionner le Highway Trust Fund.

« Eh bien, je pense que toutes les options doivent être sur la table », a déclaré Buttigieg. «Comme vous le savez, la taxe sur l’essence n’a pas été augmentée depuis 1993 et ​​elle n’a jamais été indexée sur l’inflation. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’état actuel du Highway Trust Fund est qu’il y a plus de sorties que de rentrées. »

Aujourd’hui, la taxe fédérale sur l’essence est de 18,4 cents le gallon et a été augmentée 10 fois entre les années 1933 et 1993. Le taux n’a pas augmenté depuis, selon le Tax Policy Center.

Biden devrait dévoiler mercredi le plan d’infrastructure de 3 billions de dollars à Pittsburgh, et bien que les détails du plan soient inconnus, il devrait inclure une augmentation du taux d’imposition des sociétés à 28% par rapport à 21, une augmentation de l’impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent 400000 $ ou plus. , un impôt sur les successions plus élevé et un taux d’imposition des gains en capital plus élevé pour les personnes qui gagnent 1 million de dollars par an ou plus. La Chambre de commerce a averti qu’une hausse des impôts de ce niveau «ferait des États-Unis un endroit moins attrayant pour investir des bénéfices et installer des sièges sociaux».

« Vous allez entendre plus de détails de l’administration dans les prochains jours sur la façon de payer pour cela », a déclaré Buttigieg. «Vous entendrez beaucoup plus de détails dans les prochains jours sur la façon dont nous envisageons de financer cela.»