Pete Davidson a bombardé le record de 3 points de Stephen Curry

Stephen Curry est entré dans le match des Golden State Warriors contre les Knicks de New York mardi soir, ayant besoin de deux tirs à trois points pour établir le record de tous les temps pour les marques dans une carrière. Curry a égalé le record de Ray Allen avec ses trois premiers après une minute de jeu, et il a établi le record grâce à Andrew Wiggins quelques minutes plus tard.

Alors que Madison Square Garden a éclaté pour célébrer l’accomplissement de Curry, l’entraîneur des Knicks Tom Thibodeau a refusé de prendre un temps mort et a demandé à son équipe de pousser le ballon de l’autre côté. Les Warriors ont été forcés de commettre une faute pour que le jeu puisse faire une pause et Steph pourrait avoir son moment avec Allen et Reggie Miller (n ° 3 sur la liste de tous les temps) tous deux présents.

C’était comme si un million de flashs se sont déclenchés lorsque Curry a frappé le coup pour établir le record. Alors qu’il reculait en défense, l’une de ces caméras a filmé un visage célèbre célébrant dans la foule : la star de SNL Pete Davidson. On ne peut pas s’éloigner de ce gars cette année.

Oui, c’est lui dans le sweat-shirt rose Michael Jackson.

Davidson est un grand fan des Knicks et a été vu à plusieurs matchs cette saison. Vous pouvez le regarder parler de son fan des Knicks avec Stephen A. Smith ici si c’est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que la seule personne ayant un meilleur 2021 que Curry est Davidson, alors bien sûr, il avait un siège au premier rang pour le record.

Le point culminant de Curry établissant le record sera sur tous les sites Web et stations de télévision pour le reste de la semaine, alors autant le mettre ici aussi.

Stephen Curry est le plus grand tireur de tous les temps, mais nous le savions avant qu’il ne frappe le plus grand nombre de trois points de l’histoire de la NBA. Les billets pour ce match étaient scandaleusement chers. Je suppose que c’est bien d’être Pete Davidson.