Pete Davidson a fait de son mieux pour parler de ce que sont les NFT samedi soir en direct

Je ne sais pas ce qu’est un NFT. J’ai lu trois articles pour essayer de le comprendre et rester confus. Heureusement, certaines des bonnes personnes de Saturday Night Live semblent ressentir la même chose. Cette semaine, le casting a sorti un croquis essayant d’expliquer la nouvelle tendance chaude, et bien que je sois toujours confus sur certains détails, j’ai ri de la tentative, qui mettait en vedette Pete Davidson habillé en Eminem habillé comme Robin faisant son point de vue. le rappeur «Without Me», aux côtés de l’acteur Chris Redd et de l’invité musical Jack Harlow qui ont leurs propres couplets.