Pete Davidson a fêté son anniversaire avec Kim OFFICIELLEMENT COUPLE !!! Les potins disent que la star de SNL a fêté son anniversaire avec Kim, la maman et Flavour Flav dans la maison de la maman à Palm Springs. Et ils viennent de signaler qu’ils sortent officiellement ensemble, c’est-à-dire que Kim et Pete sont officiellement en couple. OMG!

Une source a déclaré à People que Kim et Pete « se fréquentaient toujours et s’amusaient ». Ce est à dire! Mercredi, le rappeur Flavour Flav a partagé des photos de son « fils adoptif » Davidson célébrant le 28e anniversaire du comédien, avec Kim Kardashian et sa maman Kris Jenner.

Une source a déclaré au média que Kardashian West avait organisé l’anniversaire de Davidson mardi dans la maison de sa mère à Palm Spring.

« Même lorsqu’ils sont sur des rives différentes, Kim et Pete communiquent », a déclaré l’initié. « Ils apprennent à mieux se connaître et s’entendent bien. » «Kim aime son étincelle. Il est très drôle, divertissant et rend Kim heureuse. Ils traînent toujours et en profitent. Il complimente toujours Kim et elle adore ça. »

Flavour Flav a écrit dans son article avec les images : « célébrer l’anniversaire de mon fils adoptif, Pete Davidson avec les légendes @kimkardashian et #krisjenner. Pete, je ne retire jamais la montre de mon cou pour la donner à quelqu’un et tu seras la dernière personne pour qui je le ferai… ça te va très bien… joyeux anniversaire… «

Comme vous le savez, comme on leur a dit dans la soupe, les rumeurs de romance entre KK et Pete ont commencé plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont été vus se tenant la main à Knott’s Scary Farm en Californie du Sud, avec Kourtney et Travis.

Kim et Pete se sont liés quand elle est apparue en tant qu’hôte de SNL le mois dernier. Dans l’un des sketchs, elle l’embrasse en jouant la princesse Jasmine et lui d’Aladdin.

