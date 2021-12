Pete Davidson a présenté Kim Kardashian à sa mère et sa sœur… avant d’aller à votre rendez-vous à Staten Island. OH MON DIEU! ça devient sérieux !

InTouch rapporte que le comédien a déjà présenté Kim à sa mère, Amy Davidson et sa sœur, Casey Davidson, et c’était avant leur deuxième rendez-vous, a déclaré une source au média.

Amy, 52 ans, et Casey, 23 ans, lui ont même fait un « coup de pouce ». « Ils se sont tous réunis à Staten Island. »

Quelques semaines après leurs retrouvailles, l’acteur de 28 ans de « Big Time Adolescence » et la star de télé-réalité de 41 ans ont été aperçus dans une salle de cinéma de la ville natale de Pete, Staten Island, le 18 décembre. Scott Disick était avec eux et était accompagné d’une mystérieuse femme. IL A! Tout très intime.

Soit dit en passant, dans une interview récente, Kim a parlé de la liberté d’expression et de la culture de l’annulation. Il a dit qu’il regrettait d’avoir demandé à Kanye de retirer sa casquette MAGA sur SNL, que la moitié du pays a voté pour Trump, il y a donc clairement des gens qu’il aime. Elle exprime qu’elle aurait dû soutenir la liberté d’expression de Kanye. Mais que les mauvaises critiques reçues par Kanye l’affectaient et qu’elle était très nerveuse et ne voulait pas qu’il porte la casquette.

Sur la culture de l’annulation elle a dit que c’était « la chose la plus ridicule » car elle ne croit qu’à la réhabilitation et à la liberté d’expression. Que selon la situation, si nous annulons quelqu’un pour quelque chose qu’il a fait dans son passé, alors nous ne l’invitons pas à comprendre. « Je me fiche de ce que les gens pensent de moi, mais il y a des moments où je dis: » OK, je comprends parfaitement ce que vous ressentiriez comme si c’était irrespectueux, et je vais absolument le changer. Je reconnais toujours mes erreurs et essaie de ne pas les refaire. Mais je pense que si vous n’avez pas cette conversation avec les gens, comment vont-ils changer quelque chose qui ne va pas ? »

J’ai apporté ça de Celebitchy et là, dans les commentaires, ils détruisent Kim parce qu’elle est une « personne privilégiée » (avec Kanye) qui n’a pas été affectée par la politique de Trump. Le truc de la culture d’annulation, elle se réfère à elle-même, et toutes les fois où les gens lui sont tombés dessus pour la critiquer pour appropriation culturelle et faire des choses stupides pour attirer l’attention et les notes. Peu importe! A-t-il été annulé ? Non.

