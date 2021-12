Pete Davidson aperçu en train de conduire dans la Rolls Royce personnalisée de Kim Kardashian

Pete avait l’air ravi de conduire la voiture de luxe (Photo : Backgrid)

Pete Davidson devient assez à l’aise avec sa nouvelle amante Kim Kardashian après avoir été aperçu en train de conduire dans sa Rolls Royce personnalisée.

Le comédien de Saturday Night Live, qui courtise le patron de Skims depuis octobre, avait l’air très joyeux alors qu’il s’arrêtait à l’hôtel Beverly Hills mercredi soir dans ce qui était clairement la Rolls grise de Kim personnalisée avec un intérieur orange.

Kim, 41 ans, était introuvable alors que Pete, 28 ans, sortait du véhicule avec une poupée de Freddy Kreuger de A Nightmare on Elm Street dans une boîte et arborait un grand sourire alors qu’un voiturier prenait les clés.

Le couple a été photographié en train de passer du temps ensemble à l’hôtel Beverly Hills à plusieurs reprises, y compris deux rendez-vous pour le petit-déjeuner au cours des deux derniers mois.

Pete a également été vu en train de conduire la voiture de Kim jusqu’à la bijouterie XIV Karats plus tôt cette semaine et de partir avec plusieurs sacs.

Cela survient quelques jours après que le couple a effectué un voyage éclair à New York le week-end dernier avec Kim ayant l’intention d’accompagner Pete à SNL avant que l’épisode ne soit considérablement réduit en raison des mesures de sécurité de Covid.

La star de SNL a remis les clés au voiturier et s’est dirigée à l’intérieur du Beverly Hills Hotel (Photo: Backgrid)



Kim était introuvable mais fait clairement confiance à Pete avec sa voiture personnalisée (Photo: Backgrid)

Cependant, ils n’étaient pas coincés pour des projets car Pete a embauché son cinéma préféré dans sa ville natale de Staten Island pour accueillir une projection privée de House of Gucci. C’était aussi l’occasion pour Kim et Pete de sortir ensemble avec l’ancien partenaire de sa sœur Kourtney, Scott Disick, et sa compagne.

Kim et Pete seraient séparés pour Noël (Photo: Backgrid)

Il est probable que Kim et Pete seront séparés depuis un certain temps maintenant, car on pense qu’ils ne passeront pas Noël ensemble.

Au lieu de cela, Kim passera les vacances avec ses quatre enfants ; North, Saint, Chicago et Psalm, qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Une source a confié à People : « Elle a fait un bon voyage à New York. Pete a emmené Kim dans certains de ses endroits préférés. Elle s’est amusé. Kim fête Noël avec les enfants et ne verra pas Pete.

La romance de Kim et Pete aurait commencé après avoir partagé un baiser lors d’un sketch de SNL en octobre. Après des semaines de rapports sur des rendez-vous secrets, leur relation a été confirmée lorsqu’ils ont été photographiés en train de s’embrasser et de se tenir la main.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Kim Kardashian et Pete Davidson ont l’air confortables pendant le petit-déjeuner à Los Angeles



PLUS : Pete Davidson franchement étourdi après avoir « passé la nuit » avec Kim Kardashian en tant que couple « loue tout le cinéma »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();