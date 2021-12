Pete Davidson aurait répondu aux appels publics de Kanye West à se réconcilier avec Kim Kardashian

Pete Davidson est trop occupé à se rapprocher de Kim Kardashian pour s’inquiéter de ce que ressent son ex-mari Kanye West. Après plusieurs tentatives publiques infructueuses pour récupérer Kardashian, il est clair que Kardashian veut juste passer à autre chose après leur mariage de sept ans. Et pour le moment, elle le fait en passant du temps avec la star de SNL. Une source a déclaré à Us Weekly que Davidson n’est pas dérangé par West, maintenant connu sous le nom de Ye, essayant de courtiser Kardashian.

« Pete ne s’inquiète pas que Kanye essaie de se remettre avec Kim », a déclaré une source à la publication. « Il est très décontracté et compréhensif. » Davidson, 28 ans, et le fondateur de SKIMS, 41 ans, seraient « encore en train de s’amuser » alors que leur romance s’épanouit. Les spéculations sur leur fréquentation ont commencé presque immédiatement après les débuts de Kardashian à l’automne SNL. En novembre, ils ont été aperçus se tenant la main en Californie. Ils ont récemment loué une salle de cinéma pour profiter d’un film.

Le couple a également fait connaissance avec les familles de l’autre. « La mère de Pete aime vraiment Kim et pense qu’elle est très gentille », a ajouté la source.

Kardashian serait devenu amoureux de Davidson lors de leur performance SNL. Elle avait déjà dîné avec lui alors qu’elle était mariée à Ye. « C’était un vrai professionnel tout le temps qu’ils répétaient et entre les prises, mais après, les choses sont devenues séduisantes », a déclaré une source à Us Weekly en octobre. « Ils ont échangé des numéros et Pete a demandé si Kim aimerait sortir un jour, ce qu’elle a immédiatement accepté. SNL était leur première véritable opportunité de se connecter en tête-à-tête. »

Ils ont ajouté: « Il la fait se sentir bien et elle est excitée de voir ce qui se passe. Tout se passe bien [when they’re together] », a noté l’initié à l’époque.

La dernière tentative de Ye a eu lieu lors de son concert-bénéfice « Free Larry Hoover » au LA Collesium. « J’ai besoin que vous accouriez vers moi. Plus précisément, Kimberly », a-t-il déclaré sur scène. Le lendemain, Kardashian a déposé des documents pour demander à un juge de la considérer légalement célibataire. En cas d’octroi, les détails financiers et de conservation de leur scission seront déterminés à une date ultérieure. Dans le dossier, Kardashian a noté que Ye n’avait pas encore répondu à sa demande de divorce en février.