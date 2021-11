Pete Davidson chante dans la parodie SNL « Walking In Memphis »

Le roi de Staten Island rentre à la maison.

Alors qu’il a peut-être fait les gros titres plus tôt cette semaine en tenant la main de Kim Kardashian, avec qui il a récemment commencé à sortir, pete davidson a laissé ses talents de chanteur occuper le devant de la scène dans une ode hilarante infusée de Staten Island à sa ville natale bien-aimée sur Saturday Night Live le 20 novembre.

Intitulé « Walking In Staten », la chanson est une parodie de Marc CohnLe hit de 1991 « Walking in Memphis » et regorge de références à ce que Davidson appelle affectueusement « le pays de Colin Jost« Cela inclut le fait que Staten Island possède « comme 80 points de bagel », « des dindes sauvages près de l’hôpital » et une « décharge d’ordures si grande qu’on peut la voir depuis l’espace ».

L’acteur et comédien de 28 ans a interprété le morceau aux côtés de Cohn lui-même, L’homme méthode de Clan Wu Tang, et artiste country Gros humide, ajoutant que l’arrondissement était « l’endroit où les rêves de tout le monde s’effondrent » et « la raison pour laquelle je suis devenu bizarre ».