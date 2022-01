Pete Davidson clignote l’appareil photo en solidarité après le dysfonctionnement de la garde-robe de Miley Cyrus lors du spécial du Nouvel An

Miley Cyrus a subi un malheureux dysfonctionnement de sa garde-robe lors de son émission spéciale NBC pour le réveillon du Nouvel An, Miley’s New Year’s Eve Party. Cependant, son co-animateur de la soirée, Pete Davidson, a soulagé une partie de la pression en faisant une blague peu de temps après la représentation. Tout au long de la nuit, la star de Saturday Night Live est apparue dans la foule entre les segments pour enchaîner différentes parties de la production basée à Miami, en Floride. Après le glissement de la tenue de Cyrus, il a plaisanté sur la situation avant de présenter l’interprète musical 24kGoldn.

« J’ai entendu dire que nous avions peut-être eu une chute de seins », a déclaré Davidson. « Alors, par solidarité, voici mes nichons. » Le comédien stand-up de 28 ans a ensuite soulevé sa chemise et exposé sa poitrine.

Nip Slip sur ‘Miley’s New Year’s Eve Party’ !? #MileysNewYearsEveParty #PeteDavidson #Miley #nipslip pic.twitter.com/QLJ6dYpqL5 – Raul Carvajal (@NycAnarchy) 1er janvier 2022

Bien que les normes et les pratiques ne remettront probablement pas en cause le moment de Davidson, il reste à voir s’il y aura un retour de flamme sur Cyrus pour son moment. Alors que l’auteur-compositeur-interprète de 29 ans interprétait sa chanson « Party in the USA » après minuit, son haut s’est effondré. Cyrus s’est gardée couverte et s’est détournée de la foule et des caméras avant de perdre complètement le vêtement. Elle a sournoisement travaillé son chemin dans les coulisses sans s’exposer avant de revenir avec un blazer drapé sur son torse. Cependant, ce blazer ne couvrait pas complètement Cyrus, sa poitrine exposée apparaissant à un moment donné devant la caméra. Alors que les doubles standards de la société feront leur chemin dans la conversation en ligne, Cyrus a définitivement fait ce qu’elle pouvait pour contenir la situation sans faire dérailler la série dans son intégralité.

Ailleurs dans la nuit, Davidson, qui sort avec Kim Kardashian, a fait équipe avec d’autres personnalités de SNL (et Cyrus) pour plusieurs sketchs comiques. Trois écrivains de SNL, Ben Marshall, John Higgins et Martin Herlihy (collectivement connus sous le nom de trio comique Please Don’t Destroy), sont apparus tout au long de l’émission pour des moments hilarants, y compris un sketch musical et un où ils ont donné la star du roi de Staten Island notes sur sa présence à la caméra. Ces morceaux font suite à la chanson « Three Sad Virgins » du quatuor SNL avec Taylor Swift qui a récemment été diffusée dans la série de sketchs comiques de NBC.