Pete Davidson conduit la voiture de Kim Kardashian à la bijouterie

Pierre Davidson est aux commandes lorsqu’il s’agit de sa relation avec Kim Kardashian – ou du moins il était mardi – quand il se promenait dans sa voiture et faisait des achats de bijoux dans le processus.

Voici PD faisant un arrêt rapide à Bev Hills à un endroit appelé XIV Karats, qui vend des bijoux raffinés. On dirait qu’il n’est pas entré dans le magasin, mais il s’est certainement fait livrer des cadeaux à l’extérieur de l’endroit.

Pendant qu’il attendait, Pete a fumé… en baissant son masque pendant que les bijoux se préparaient, en discutant même avec quelqu’un à l’extérieur. Oh, et comme nous l’avons mentionné… le gars est là-bas dans la Rolls-Royce signature de Kim.

Plus tôt dans la journée, nous avons vu Kim et Pete prendre leur petit-déjeuner ensemble à l’hôtel Beverly Hills – et il semble qu’ils soient restés dans le quartier tout l’après-midi.

Tu dois te demander si c’était Pete qui achetait des trucs tout seul, ou s’il avait été envoyé faire une course. En tout cas, Kim lui fait clairement assez confiance pour sortir son fouet… tout seul aussi.

Yeezus prend le volant.