Pete Davidson dit ce qui le dérange tant chez Timothée Chalamet

“La plupart des gens qui viennent à l’émission ont toujours un meilleur comportement, mais vous pouvez dire quand c’est authentique ou quand ils vous appellent au téléphone”, a-t-il déclaré. “Absolument [Timothée] c’était l’un des plus authentiques”. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, lors de cette émission SNL, Chalamet a fait une parodie de Harry Styles !

Au cours d’un segment d’interview de célébrités, Timmy a joué Harry Styles. Un animateur lui a demandé ce que signifiait “Watermelon Sugar”, ce à quoi l’acteur a répondu en imitant la voix du chanteur (avec un accent britannique et tout), que il s’agit de l’été bien que certaines personnes pensent que cela fait référence au sexe oral.

Non seulement Timothée a répondu comme Harry l’aurait fait, mais il a imité sa voix à la perfection et s’est habillé comme lui aussi. Elle portait un pull à col claudine rayé et un pantalon à carreaux marron. Il a complété son look avec des bagues en argent et en or, l’un des accessoires préférés de Styles et avec des mocassins à talons bas, sans aucun doute une tenue que les Britanniques porteraient.

Instagram @harrystyles