Pete Davidson dit que Bob Saget l’a aidé à surmonter ses difficultés mentales

Les hommages affluent depuis Bob Saget, et comment il a touché tant de vies, mais peu sont aussi poignantes que Pierre Davidson‘s .. qui dit que Bob l’a défendu pendant des périodes assez sombres.

Pete ne saute pas sur les réseaux sociaux, point final, mais il a fait une exception pour Bob, qu’il a qualifié de « l’un des hommes les plus gentils de la planète ».

Pete a écrit: « Quand j’étais plus jeune et plusieurs fois au cours de notre amitié, il m’a aidé à surmonter des problèmes de santé mentale difficiles. »

Mais, ce n’était pas juste un appel « Hé, comment vas-tu ». Pete dit que Bob était vraiment inquiet et voulait aider… « Il est resté au téléphone avec ma mère pendant des heures à essayer d’aider de toutes les manières possibles – nous mettant en contact avec des médecins et de nouvelles choses que nous pouvons essayer. Il me surveillait. et assurez-vous que j’allais bien. »

C’est l’un des nombreux hommages à Bob. TMZ a cassé l’histoire, il est mort dimanche dans une chambre d’hôtel à Orlando à 65 ans.

Pete a terminé ainsi… « Je t’aime Bob. Ce fut un honneur de te connaître. Merci pour ta gentillesse et ton amitié. Mes condoléances à la famille. »