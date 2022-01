Pete Davidson et Julia Fox ont joué ensemble dans une séance photo bizarre avant les romances de Kim Kardashian et Kanye West

On dirait que le nouveau boo de Kanye West et le bae de Kim Kardashian ont leur propre histoire. Kardashian s’amuse actuellement avec la star de SNL Pete Davidson. Le couple a été vu dans des restaurants, se tenant la main en public et a même récemment pris des vacances ensemble aux Bahamas. Malgré West, maintenant connu sous le nom de Ye, et ses tout récents plaidoyers pour récupérer Kardashian, il semble passer à autre chose et il courtise actuellement la mannequin et actrice Julia Fox avec une nouvelle garde-robe et une séance photo surprise. Mais tout comme la plupart des romances Kardashian, elles se connectent toutes d’une manière ou d’une autre.

E! News rapporte que Davidson et Fox sont apparus côte à côte lors d’une séance photo du magazine Paper 2019. Le tournage, tourné par la star de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman, présente Davidson en tant que poupée Ken tatouée en face du personnage de Barbie de Fox. Dans l’article d’accompagnement de la star de Suicide Squad, Davidson a noté qu’elle avait initialement « jeté un concept de Ken Doll » lors d’une séance de remue-méninges pour la séance photo, mais Davidson « m’a mis au défi de devenir plus sombre, quelque chose qui s’est penché sur sa lutte contre la dépression, qui il a été admirablement public. »

Dorfman a expliqué que Fox était « la parfaite Barbie de l’extérieur de Pete’s Ken ». Fox est apparu dans le thriller 2019 Uncut Gems, un film produit par Sebastian Bear-McClard, 28 ans. Kardashian et Davidson se fréquentent depuis l’automne dernier après que la fondatrice de KKW Beauty a fait ses débuts chez SNL. Ye et Fox ont déclenché des rumeurs de rencontres lorsqu’ils ont été aperçus en train de dîner à Miami le jour du Nouvel An.

Dans une conversation avec Interview Magazine, Fox a révélé qu’elle avait rencontré Ye à Miami le soir du Nouvel An et qu’elle avait ressenti une « connexion instantanée ». De là, Ye l’a emmenée voir une pièce de théâtre, Slave, et ils sont allés dîner dans son restaurant préféré où le rappeur DONDA a réalisé une séance photo pour elle pendant que tout le monde dînait. Elle dit qu’elle a hâte de poursuivre leur romance.