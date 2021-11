Pete Davidson et Kim Kardashian alimentent la romance en assortissant les pyjamas Skims

La rumeur de la romance intervient après le divorce de Kim et de Kanye West (Photo: .)

Chaque jour qui passe, nous sommes de plus en plus convaincus par la rumeur d’une histoire d’amour entre Pete Davidson et Kim Kardashian, avec une nouvelle photo montrant la paire portant un pyjama Skims assorti.

Dans le post partagé sur Instagram par le rappeur Flavour Flav, le musicien a révélé qu’il célébrait l’anniversaire de son « fils adoptif », Pete, qui a eu 28 ans le mardi 16 novembre.

Cependant, ils n’étaient pas les seuls à faire partie de la célébration, avec le partenaire présumé du comédien de Saturday Night Live, Kim, 41 ans, et la maman de Kris Jenner, 66 ans, se joignant également aux festivités.

Sur la photo, Pete, Kim et Kris portent tous un pyjama Skims assorti, enfilant des ensembles à carreaux tout en posant près d’un canapé.

Ayant été aperçus pour la première fois en train de se tenir la main sur des montagnes russes lors d’une soirée d’Halloween, Pete et Kim ne font pas grand-chose pour annuler les spéculations selon lesquelles ils sont un objet.

Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont pris le message de Flavor Flav comme confirmation de la relation de Pete et Kim, d’autant plus que la star de télé-réalité et entrepreneur n’a partagé aucune photo avec son supposé beau sur son propre profil.

« Alors vous venez de le confirmer lmaoooo », a écrit une personne, tandis qu’une autre a déclaré: « Il a vraiment attiré Kim », avec des emojis qui pleurent de rire.

« J’adore ça pour Pete », a fait remarquer quelqu’un d’autre, tandis qu’un individu a ajouté: « La meilleure chose que j’ai vue sur Internet depuis un moment! »

Dans une deuxième photo partagée par Flavour Flav dans le même article, il a montré Pete portant sa grande horloge signature autour du cou, expliquant dans la légende qu’il n’avait jamais laissé personne porter l’accessoire emblématique auparavant.

« Célébrer l’anniversaire de mon fils adoptif Pete Davidson avec les légendes @kimkardashian et @krisjenner », a-t-il écrit.

‘Pete… Je n’ai jamais enlevé une horloge de mon cou pour la donner à quelqu’un et tu seras la dernière personne pour qui je ferai ça… ça te va vraiment bien… joyeux anniversaire…’

Le mois dernier, Pete et Kim ont partagé un baiser sur SNL tout en jouant le rôle d’Aladdin et Jasmin dans un sketch, alors qu’ils chevauchaient sur le tapis magique des personnages de Disney.

Le comique a récemment laissé entendre que les rumeurs de leur romance étaient vraies lors d’une interview dans le talk-show de Seth Meyers, l’animateur déclarant: « Je veux aborder quelque chose – j’ai l’impression que je veux confirmer si c’est réel ou une rumeur.

« C’est quelque chose que vous avez beaucoup lu dans la presse. Nous apprécions que vous le fassiez ici.

Apparaissant comme s’il risquait de laisser échapper quelque chose, Pete a répondu: « Je voulais en parler parce qu’il y a beaucoup de gens avec qui je passe, les gens aiment chuchoter et me faire des yeux. Mais c’est vrai.’

Cependant, il a ensuite ajouté: « J’ai une émission sur Tubi qui sort. » Quelle allumeuse !

