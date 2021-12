Pete Davidson et Machine Gun Kelly se déshabillent en sous-vêtements pour une discussion sur Instagram NSFW

Pete Davidson et Machine Gun Kelly sont amis depuis un certain temps maintenant. Le couple a récemment fait passer son amitié au niveau supérieur lors d’une discussion sur Instagram Live, par Page Six. Il est sûr de dire que leur discussion n’est pas adaptée au travail.

Lundi soir, Davidson a repris le compte Instagram de Calvin Klein, au cours duquel lui et Kelly ont discuté de leurs… membres respectifs. Comme l’a noté Page Six, la session Instagram Live a commencé avec les deux entièrement habillés. Cependant, ils ont finalement mis leurs sous-vêtements et ont commencé à parler de la virilité de l’autre. Davidson a plaisanté avec son ami : « C’est sympa, au fait. Je comprends maintenant. Bien pour toi. Bien pour toi, chien. »

Kelly a plaisanté en disant qu’il avait raté une opportunité majeure de rendre la session Instagram Live vraiment folle, en disant: « J’aurais mis deux chaussettes supplémentaires là-dedans et j’aurais époustouflé le monde. » Davidson a ensuite déclaré que la rock star devrait garder cela à l’esprit à l’avenir. Il a poursuivi la conversation effrontée en partageant: « Je dois toujours gonfler ou avoir une douce entre-deux, vous ne pouvez pas simplement avoir froid. Je suis un cultivateur à coup sûr. Je ne suis pas vraiment un cultivateur ou une douche C’est en fait le même petit et dur. C’est en fait une merveille scientifique. «

Davidson et Kelly ont terminé la conversation en encourageant Calvin Klein à les embaucher pour être les porte-parole de la marque. Ils ont expliqué qu’ils seraient en mesure de faire appel à une population plus large, grâce à leurs emplois de haut niveau et même à d’autres personnes importantes de plus grande envergure. De plus, ils ont dit qu’ils seraient capables d’apporter un certain type d’énergie « sale » à leurs rôles, avec la star de Saturday Night Live disant: « J’espère que tout le monde est excité à la maison. Nous avons vraiment apporté l’excitation. Nous apportons l’excitation . »

Davidson et Kelly ont fait parler de eux ces derniers temps en raison de leurs vies amoureuses respectives. Kelly est en couple avec Megan Fox depuis début 2020. Quant à Davidson, il a récemment été lié à Kim Kardashian, qui a animé un épisode de SNL en octobre. Fin novembre, le comédien et la star de télé-réalité ont été aperçus se tenant la main lors d’un rendez-vous à Santa Monica, en Californie. Alors que le couple a déclenché des rumeurs de romance, Kardashian est en train de divorcer de Kanye West. Elle a demandé le divorce de West en février dernier après presque 7 ans de mariage.