Pete Davidson et Phoebe Dynevor “ vraiment amoureux l’un de l’autre ” ⋆ .

La relation supposée entre Pete Davidson et Phoebe Dynevor deviendrait sérieuse, la bande dessinée et l’actrice étant décrites comme “ vraiment amoureuses l’une de l’autre ”.

Le couple n’a confirmé aucun des rapports selon lesquels ils sortaient ensemble, mais une source a déclaré à People qu’ils étaient “ vraiment amoureux l’un de l’autre ”.

Ils ont ajouté: “ Pete dit à ses amis qu’il est sérieux pour elle. ”

La spéculation tourbillonne depuis que la star de Saturday Night Live a été vue en visite à Manchester, natif de Phoebe.

Bien que Pete, 27 ans, n’ait pas été photographiée avec la star de Bridgerton, elle vit actuellement à Manchester, où sa mère, Sally Dynevor, filme Coronation Street.

Plus récemment, on pensait que la paire portait des colliers assortis.

Selon E! En ligne, la star de Bridgerton, Phoebe, 26 ans, a récemment participé à une séance de questions-réponses sur Zoom et a été vue portant un collier avec un petit symbole qui semble être “ PD ” à la fin.

Lors de l’apparition de Pete dans l’émission de discussion américaine The Tonight Show avec Jimmy Fallon plus tôt ce mois-ci, il portait également un collier avec un pendentif des deux mêmes lettres – leurs deux initiales.

Une source a déclaré au Sun que l’accessoire était un “ geste romantique ” de Pete à Phoebe car le couple est actuellement séparé.Le comédien voudrait montrer son nouvel intérêt amoureux “ à quel point elle compte pour lui ”.

Pete était auparavant fiancé à Ariana Grande et est sorti avec Kate Beckinsale, l’actrice Margaret Qualley et le mannequin Kaia Gerber.

Pendant ce temps, Phoebe a déjà été liée à l’acteur de Skins Sean Teale.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Phoebe Dynevor et Pete Davidson pour commentaires.

