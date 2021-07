Pete Davidson et Phoebe Dyvenor confirment leur relation à Wimbledon

LONDRES, ANGLETERRE – 03 JUILLET : Phoebe Dynevor et Pete Davidson accueillis par Lanson assistent au jour 6 des championnats de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 03 juillet 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Karwai Tang / WireImage) (.)

En plus d’officialiser leur relation de la manière la plus londonienne possible (à Wimbledon), ils portaient des looks coordonnés pour l’occasion. Elle portait une robe verte armée moulante avec des épaulettes et ses cheveux étaient attachés en un chignon et un maquillage naturel. De son côté, l’humoriste portait un sweat à capuche d’une teinte plus claire et un pantalon de la même palette de couleurs.

Le rôle principal de Bridgerton et la star de Saturday Night Live ont été capturés par des photographes de la manière la plus romantique. Elle lui fit un bisou sur la joue, lui en lui donnant un sur le front et buvant de la bière dans un récipient avec des décorations de Wimbledon pendant qu’ils regardaient le match.

