C’était aussi inévitable que la neige en hiver… « Saturday Night Live » a fait un sketch samedi soir dans l’émission à succès de Netflix, « Squid Games ».

Pierre Davidson et hôte invité Rami Malek fait les honneurs, avec une chanson country sur le phénomène.

La chanson était un décollage sur le tube de Branchez & Big Wet, « Turn Up On the Weekend », et c’était assez hilarant. Ça s’est passé comme ça… les 2 gars étaient dans un trou financier profond, alors ils se sont inscrits pour le match.

Ils ont joué aux jeux d’enfants habituels, comme Red Light Green Light, et les résultats ont été fatals pour certains.

L’une des paroles … « Il y a une fille robot qui m’a surpris en train de courir, mieux vaut se cacher derrière le gars le plus proche. » À un moment donné, le visage de Pete est éclaboussé de sang alors qu’il continue de chanter.

Il y a une référence vraiment amusante à la confusion entre l’argent coréen et le prix en argent.

Davidson se vante en chanson de la façon dont il a tué tous ses amis pour faire un meurtre dans le jeu. Pete revient aux États-Unis triomphant et plein d’argent… qu’il perd sur un très mauvais pari. Désolé NY Jets, mais c’était super drôle !

Pete retourne en Corée pour en savoir plus, mais cette fois, les choses ne se passent pas aussi bien.

Comme vous le savez maintenant, « Squid Games » est le plus grand déploiement de Netflix à ce jour. Comme s’ils avaient besoin de plus de publicité gratuite.