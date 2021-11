Pete Davidson fait allusion de manière ludique aux rumeurs d’amour avec Kim Kardashian

Pete Davidson a plaisanté sur sa prétendue romance avec Kim Kardashian lundi soir, et il a également eu un coup sur le nouveau service de streaming Tubi. Davidson est apparu sur Late Night with Seth Meyers pour promouvoir son nouveau spectacle The Freak Brothers, mais il n’a pas ignoré le fait que les fans ont autre chose en tête. Malheureusement, il n’a fourni aucune réponse.

« Je veux aborder quelque chose », a déclaré Meyers au tout début de l’interview. « J’ai l’impression que je veux confirmer si c’est réel ou si c’est une rumeur. C’est quelque chose que vous avez beaucoup lu dans la presse. » La foule a crié et applaudi, s’attendant clairement à ce que lui et Davidson abordent le sujet de Kardashian. Souriant sournoisement, Davidson a également joué le jeu.

« Je voulais en parler parce qu’il y a beaucoup de gens devant qui je passe, les gens me chuchotent et me font des yeux », a déclaré Davidson. « Mais c’est vrai: j’ai une émission sur Tubi qui sort. » Le public en direct a ri, s’attendant clairement à ce que Davidson discute d’autre chose. À partir de là, les deux comédiens se sont lancés directement dans une discussion sur The Freak Brothers, sans aucune mention de la vie amoureuse de Kardashian ou de Davidson.

Davidson et Kardashian ont été aperçus ensemble plusieurs fois au cours du dernier mois environ dans des décors qui semblent étrangement romantiques. Cela comprend un double rendez-vous avec Kourtney Kardashian et Travis Barker, où ils ont été photographiés se tenant la main sur des montagnes russes. Cependant, des sources proches du couple ont déclaré aux journalistes de PEOPLE qu’ils ne sont « que des amis qui traînent », bien qu’ils « aient une alchimie ».

Dans une certaine mesure, Davidson a capitalisé sur cette notoriété pour aider à promouvoir The Freak Brothers, une comédie animée étoilée qui sortira sur Tubi le dimanche 14 novembre. En plus de Davidson, elle met en vedette Tiffany Haddish, Woody Harrelson, John Goodman et autres. Davidson lui-même ne pouvait s’empêcher de plaisanter sur l’obscurité de la plate-forme avec Meyers.

« Le Tubi ? » Meyers a demandé. Davidson a répondu « The Tubi! Beaucoup de gens sont choqués que je puisse participer à une émission comme Tubi, mais c’est une chose réelle! »

Pour les personnes intéressées, Tubi est un streaming gratuit sans abonnement requis, car il est entièrement pris en charge par les ventes de publicités. Il appartient à Fox et est disponible sur la plupart des matériels de streaming tels que les appareils Roku ou Amazon Fire TV. The Freak Brothers y sera présenté en avant-première le dimanche 14 novembre.