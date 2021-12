Pete Davidson photobombe l’historique 3 de Steph Curry avec un sweat-shirt rose

Qu’on ne dise jamais que Pete Davidson ne se démarque pas de la foule.

Mardi, Steph Curry a officiellement gravé son nom dans les livres d’histoire après avoir marqué son 2 974e pointage à trois points dans sa carrière. Curry a maintenant dépassé Ray Allen – qui était dans la maison pour l’événement – ​​pour le leader de la NBA en carrière à trois points, en 789 matchs.

Ce fut un moment incroyable, un moment que le monde de la NBA s’est réuni pour célébrer et réfléchir à la carrière historique de Curry. Oh, et Davidson était également présent sur le court… dans un sweat-shirt rose vif, ce qui en fait la photobombe la plus hilarante du moment unique de Curry.

Je ne peux pas savoir si Davidson savait ce qu’il faisait avec un sweat-shirt rose à côté du court de la nuit historique de Curry, ou s’il se présente simplement et fait ce qu’il veut. De toute façon, je suis tellement là pour ça. Quel moment, et quel photobomb !