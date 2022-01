Pete Davidson révèle comment Bob Saget l’a aidé dans ses propres problèmes de santé mentale

Pete Davidson a écrit l’un des hommages les plus touchants à Bob Saget à la suite de la mort inattendue de l’acteur. Saget est décédé dimanche à l’âge de 65 ans, et la cause de son décès reste inconnue. Davidson a fait une rare exception à son abstention des médias sociaux pour partager son amour pour Saget.

Davidson n’a pas publié l’hommage lui-même, mais l’a écrit dans son application Notes et a envoyé une capture d’écran au comédien Dave Sirus, qui l’a publié pour lui. Il disait: « Je voulais juste que vous sachiez que Bob Saget était l’un des hommes les plus gentils de la planète. Quand j’étais plus jeune et plusieurs fois au cours de notre amitié, il m’a aidé à surmonter des problèmes de santé mentale difficiles. Il est resté au téléphone avec ma mère a essayé pendant des heures de m’aider de toutes les manières possibles – nous mettant en contact avec des médecins et de nouvelles choses que nous pouvons essayer. Il s’occupait de moi et s’assurait que j’allais bien. «

« Je t’aime Bob, ce fut un honneur de te connaître. Merci pour ta gentillesse et ton amitié. Mes condoléances à la famille », a conclu Davidson. La publication a amassé plusieurs milliers de likes et des centaines de retweets, les fans commentant cela à propos de leurs propres expériences avec Davidson ou Saget.

Davidson n’a jamais hésité à propos de ses luttes contre la maladie mentale et de ses antécédents d’idéation suicidaire. Il a fait son entrée dans l’industrie du divertissement en 2013 à l’âge de 19 ans, mais on ne sait pas exactement quand il a rencontré Saget. Les deux ne partagent aucun crédit en commun selon IMDb, mais Davidson a fait de fréquentes apparitions dans des vitrines de stand-up comme Gotham Comedy Live, où il aurait été en contact avec des artistes plus âgés.

Saget avait 65 ans lorsqu’il est décédé ce week-end. Les premiers intervenants ont été appelés à l’hôtel Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, alors qu’il avait été entendu depuis un certain temps. Il a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel et déclaré mort sur les lieux. Jusqu’à présent, les autorités locales ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’implication de drogue ou d’acte criminel, mais la cause du décès de Saget n’a pas été révélée.

D’autres hommages d’autres stars ont également souligné la générosité de Saget avec son temps et son attention. Des amis ont décrit le comédien comme réfléchi et ouvert aux moments les plus sombres de leur vie. Saget laisse dans le deuil son épouse, Kelly Rizzo, et ses trois filles, Aubrey, Lara et Jennifer.