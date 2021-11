Pete Davidson sort-il avec Kim Kardashian ? Ses lèvres sont scellées

Pete Davidson est allé sur « Late Night With Seth Meyers » lundi pour répondre à une rumeur qui l’a embêté ces dernières semaines.

« Je veux aborder quelque chose. J’ai l’impression de vouloir confirmer si c’est réel … ou une rumeur », a déclaré l’animateur à son collègue vétéran de «Saturday Night Live». « Vous avez beaucoup lu à ce sujet dans la presse. »

OMG. Meyers ouvrait-il vraiment la porte à Davidson pour expliquer quel était le problème avec lui et Kim Kardashian West ? Et Davidson franchissait-il cette porte ? Davidson et la future ancienne Mme Kanye West auraient récemment été vues se tenant la main lors d’une balade à Knott’s Scary Farm et se mettant à l’aise lors de dîners à New York.

« Oui, vous savez, je voulais en parler, parce que … », a déclaré Davidson, avant que Meyers ne l’interrompe, « Nous apprécions que vous le fassiez ici. »

Cela doit être une grande nouvelle à venir, non?

« Il y a beaucoup de gens à côté de qui je passe, les gens aiment chuchoter et, vous savez, me font les yeux rivés », a déclaré Davidson, écarquillant les yeux. «Et, vous savez, mais c’est vrai.

« J’ai une émission sur Tubi qui sort. »

Ba-dump-bump.

Le spectacle, pour tous les fans de Pete Davidson le comédien, est la série animée « The Freak Brothers », qui met également en vedette Woody Harrelson, John Goodman, Tiffany Haddish et Adam Devine. Il est basé sur la bande dessinée underground « The Fabulous Furry Freak Brothers », et Davidson joue un stoner.

Kardashian West a hébergé « SNL » au début du mois dernier, mais la conversation sur les rencontres a été parsemée de nombreux commentaires d' »amis » et d' »initiés » disant que les deux ne sont que des amis. Clairement, on en est encore au stade des rumeurs de l’amitié.

Là encore, la relation renouvelée de Jennifer Lopez et Ben Affleck est passée des rumeurs à la réalité, et apparemment ils en profitent un peu, alors peut-être que « Kardashidson » arrivera aussi.

« The Freak Brothers » débute avec deux épisodes dimanche sur la plate-forme de streaming financée par la publicité de Fox, Tubi.