Pete Davidson Sports Hickey sur le cou pendant la soirée avec Kim Kardashian

Kim Kardashian et Pierre Davidson continuer à donner à tout le monde quelque chose à dire, et cette fois c’est grâce à ce qui est presque certainement — non, définitivement, un suçon sur le cou des stars de la SNL !!!

Le duo bi-côtier a frappé Giorgio Baldi à Santa Monica dimanche soir … Kim portait des vêtements emblématiques de Balenciaga et Pete dans sa signature – jeans, veste et t-shirt – mais c’était le cou de Pete qui a le plus attiré l’attention.

Des témoins nous disent que PD portait un suçon de la taille d’un quart sur le côté gauche de son cou, donc … il semble que le couple s’est amusé « apéritif ». Ils étaient également assez confortables pendant le repas, assis côte à côte dans un coin tranquille du restaurant.

D’après ce qu’on nous a dit, il y avait beaucoup d’attouchements et de sentiments entre eux pendant que Kim était récemment à New York – donc le suçon ne devrait pas être une surprise.

TMZ a cassé l’histoire, celle de Kim et Pete la romance a vraiment commencé à décoller lors d’un dîner privé entre le duo dans l’un des favoris de Pete à Staten Island. A partir de là, c’était un dîner de groupe à Zero Bond … et la semaine dernière, un célébration pour le 28e de Pete avec Saveur Saveur et Kris Jenner dans son manoir de Palm Springs.

Comme vous le savez, Kim est toujours en train de divorcer avec Kanye — il a dit publiquement elle est toujours sa femme – ce qui est peut-être vrai légalement, mais elle est clairement passée à autre chose, physiquement.