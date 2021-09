Pete Davidson sur le mannequinat dans la campagne d’automne 2021 de Moose Knuckles – WWD

Pete Davidson, star de “Saturday Night Live”, a une vie extra-scolaire bien remplie.

Pendant sa pause “SNL”, qu’il assimilait à des vacances d’été de l’école, Davidson a tourné la campagne publicitaire d’automne de Moose Knuckles, avec Emily Ratajkowski et Adwoa Aboah, qui a éclaté cette semaine.

«Je suis un fan de Moose Knuckles, et quand ils ont tendu la main, je me suis dit:« Oh, vraiment? Oh merde.’ J’ai passé un bon moment. Je suis amie avec Emily Ratajkowski et je connais très bien son mari. Je suis un peu nerveux à l’idée de faire des trucs de mannequin, et je ne me regarde jamais de cette façon, mais quand j’ai découvert qu’elle le faisait et j’ai pensé ‘oh, ce sera amusant et je vais m’accrocher’, c’est une décision facile à prendre.

La campagne, photographiée par David LaChapelle et conçue par Kyle Luu, est ludique et fantaisiste et présente un paysage urbain gelé, comprenant une vague de glace de 8 pieds et une moto de glace grandeur nature, invitant les consommateurs à réexaminer ce dont ils ont vraiment besoin de leurs vêtements d’extérieur. Les publicités ont été tournées dans un studio à Los Angeles.

“C’était vraiment drôle de voir tout le monde se démener pour prendre les photos de la sculpture de glace parce que tout fondait”, a déclaré Davidson.

Les publicités mettent en évidence la veste Comptoir Puffer et Tracadie de Moose Knuckles sur Ratajkowski, la veste Oar River et la veste Naufrage sur Davidson, et la veste Gataga Puffer et Afton sur Aboah.

Emily Ratajkowski dans la veste violette de Moose Knuckles.

Davidson, qui a déjà participé à une campagne pour Smartwater, a déclaré qu’il s’agissait de sa première campagne de mode. « J’ai un nouveau respect pour les modèles. Ce n’est pas facile. Se faire crier dessus. C’est une expérience tellement folle, alors chapeau à eux.

Adwoa Aboa dans la campagne Moose Knuckles. David LaChapelle, photo de courtoisie.

Pourquoi criaient-ils ?

« Ils ne vous crient pas dessus. C’est juste “posez”, “faites ça” et vous vous dites “OK”. » Il a dit qu’il portait beaucoup de vestes sans chemise. « Au cours d’une photo, Emily et Adwoa étaient des pêcheurs et ils devaient ramener le poisson, et j’étais le poisson. Et j’entends encore ça dans mon sommeil, David LaChapelle qui dit : ‘tu es un poisson, Peter, tu es un poisson. Sois un poisson pour moi bébé, tu es un poisson.

Était-il convaincant comme un poisson ?

“J’en doute”, a déclaré Davidson. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été rémunéré par des vestes de Moose Knuckles, il a répondu : « J’espère bien qu’ils en enverront. J’en ai choisi deux et je pense les avoir bientôt. L’hiver arrive.”

Pete Davidson sur une moto glacée grandeur nature pour Moose Knuckles.

Davidson a déclaré qu’il connaissait les vestes canadiennes avant même le tournage de la campagne. « J’ai l’impression d’avoir récupéré mon argent parce que ce sont des vestes chères. Les deux dernières années, j’ai acheté des vestes Moose Knuckles. Alors quand ils ont tendu la main, je me suis dit : “Bien sûr, oui.”

Davidson a déclaré qu’ils installeraient des panneaux d’affichage dans sa ville natale, Staten Island. “Nous n’avons que deux panneaux d’affichage à Staten Island, et ils les utilisent pour la campagne”, a déclaré Davidson. Ils montent le 15 octobre, “donc je peux embêter toute l’île.” La campagne mondiale apparaîtra également en ligne et sur les canaux numériques, ainsi que quelques titres imprimés indépendants.

Davidson est sur le point de commencer les répétitions pour la nouvelle saison de “SNL”, qui commence le 2 octobre avec Owen Wilson comme premier hôte. « Tout commence la semaine prochaine. Tout le monde aime s’envoyer des e-mails et s’envoyer des SMS, alors nous reprenons tous l’habitude », a-t-il déclaré.

En plus d’apparaître dans la campagne de vêtements d’extérieur, Davidson a fait ses propres déclarations de mode.

La semaine dernière, il a assisté au Met Ball vêtu d’une robe Thom Browne. « J’ai beaucoup aimé porter une robe. Je pensais que c’était vraiment amusant. Il y a une brise qui monte là-haut, et c’est vraiment facile de faire pipi. Il y a beaucoup de liberté », a-t-il déclaré. Il a dit qu’il porterait à nouveau une robe. “Je porterai certainement des robes dans mon futur.”

Cependant, il ne prévoit pas d’écrire un sketch pour “SNL” avec des gars en robes. « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de drôle là-dedans. J’ai juste pensé que c’était cool », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les gens de Thom Browne lui ont montré quelques choses et qu’il y avait quelques “un peu comme une robe”, puis il y avait “la robe”.

“Si vous allez à moitié, vous pourriez aussi bien aller en grande tenue”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il s’était bien amusé au gala. «Je pensais que c’était hilarant d’être là. J’ai juste continué à rire. C’est un tel spectacle et il y a des gens tellement cool là-bas. J’ai juste pensé que c’était vraiment drôle que j’étais là. J’ai passé un bon moment », a déclaré Davidson, soulignant que c’était sa première participation à l’événement.

Davidson a dit qu’il aimerait un jour concevoir sa propre collection de vêtements.

“Nous en parlons en interne et essayons de déterminer si quelqu’un voudrait réellement faire ça avec moi”, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il aimait les pantalons de survêtement et les sweat-shirts. « J’aimerais faire des trucs très confortables. Je pense que c’est très intéressant ce que les gens trouvent confortable et cela fait partie de leur identité. C’est important », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les projets à venir, Davidson a déclaré qu’ils terminaient le scénario d’un film de Joey Ramone, réalisé par Jason Orley, dont le tournage commencera en janvier et février. Lorsqu’on lui a demandé s’il y jouait, il a répondu: “Étonnamment oui.” Il devrait jouer Joey Ramone dans le film Netflix “J’ai dormi avec Joey Ramone”. Il a également dirigé son copain Paul Virzi dans un stand-up spécial comédie pour Comedy Central.

« Ils ne me laissent pas encore diriger quelque chose de fou. C’est la première fois que je réalise, et j’ai vraiment passé un moment merveilleux, et Paul l’a écrasé et je suis ravi que les gens le voient. Il sortira à l’approche de la nouvelle année.

