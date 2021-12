Pete Lau confirme que le OnePlus 10 sera alimenté par Snapdragon 8 Gen 1

Peu de temps après que Qualcomm a dévoilé son dernier processeur premium, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé que la série phare de nouvelle génération de la société sera alimentée par le chipset Snapdragon 8 Gen 1.

Lau a déclaré sur sa page officielle Weibo que le nouveau chispet sera inclus dans les appareils de nouvelle génération de l’entreprise (via PhoneArena). Il n’a pas mentionné le OnePlus 10, mais c’est probablement ainsi que s’appelleront les prochains téléphones de l’entreprise.

Les rendus présumés du OnePlus 10 Pro ont fuité le mois dernier, avec un design qui semblait s’inspirer du Samsung Galaxy S21. Les rendus ont révélé un réseau de caméras arrière différent de celui trouvé sur les appareils OnePlus précédents.

Jusqu’à présent, cinq smartphones ont été confirmés pour inclure le processeur Snapdragon 8 Gen 1. Le chipset sera utilisé par OPPO, la société sœur de OnePlus, dans le prochain Oppo Find X4. Pendant ce temps, le même chipset alimentera la prochaine série Xiaomi 12, le Motorola Edge X30 et la série Realme GT 2.

Le processeur basé sur 4 nm devrait surpasser son prédécesseur, le Snapdragon 888, jusqu’à 40 %. Le Snapdragon 8 Gen 1 comprend un nouveau cœur hautes performances ARM Cortex X2 à 3 GHz ainsi que des performances d’IA 4 fois plus rapides grâce au moteur d’IA Qualcomm de 7e génération de Qualcomm.

Il n’est pas surprenant que OnePlus inclue un SoC premium dans ses prochains appareils phares, comme il l’a fait avec la série OnePlus 9. OnePlus n’a pas encore révélé de détails sur les spécifications de la série OnePlus 10.

Avec le dernier chipset de Qualcomm en préparation, les appareils de nouvelle génération de OnePlus devraient pouvoir rivaliser avec les meilleurs téléphones Android l’année prochaine, y compris la série Galaxy S22. On dit qu’il fera ses débuts mondiaux en avril 2022.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

VOIP toute la journée

VoLTE : comment l’utiliser et pourquoi vous devez vous en soucier

VoLTE – ou Voice over LTE – est la nouvelle norme pour les appels aux États-Unis, au Canada et dans certaines parties de l’Europe. Non seulement cela facilite une qualité d’appel beaucoup plus élevée entre les téléphones portables, mais cela permet aux appareils de rester connectés au LTE pendant un appel, améliorant ainsi la vitesse des données pour tout le monde.

Connectez votre téléphone à Android Auto

Ce sont les meilleurs câbles USB-C que vous pouvez trouver pour Android Auto

Android Auto est une nécessité absolue lorsque vous conduisez, que vous alliez à l’épicerie ou pour un long voyage en voiture. Ces câbles garantiront que votre téléphone reste protégé et chargé, quoi qu’il arrive.