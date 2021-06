Pete Lau “fuit” son propre OnePlus Nord N200

in

Habituellement, nous voyons des fuites établies sortir les rendus du téléphone à l’avance de leurs révélations officielles. Cependant, aujourd’hui, nous avons vu une « fuite » d’un téléphone OnePlus d’un canal beaucoup plus inhabituel : le PDG de l’entreprise.

Pete Lau s’est entretenu avec PC Mag pour parler du prochain téléphone économique de la gamme OnePlus Nord connu sous le nom de OnePlus Nord N200. Il s’agira d’un suivi direct du OnePlus Nord N100 de l’année dernière, qui était, à l’époque, le téléphone le moins cher et le moins alimenté de l’entreprise.

Comme on pouvait s’y attendre, le Nord N200 ne s’éloigne pas trop du moule du N100. Cependant, Lau dit qu’il intègre au moins deux fonctionnalités qui manquaient au N100 : un écran FHD+ et la prise en charge 5G.

Découvrez le rendu Lau fourni à PC Mag ci-dessous.

OnePlus Nord N200

À première vue, le Nord N200 semble s’inspirer du Samsung Galaxy S21 ainsi que du OnePlus 8T. Cependant, c’est beaucoup plus bénin que cela : le téléphone est essentiellement une version renommée de l’Oppo A93, lancé en janvier de cette année. Notez que le OnePlus Nord N100 (et son frère plus cher, le Nord N10) était également un changement de marque Oppo.

En tant que tel, ce téléphone ne dispose pas du curseur d’alerte emblématique que nous associons à d’autres appareils OnePlus premium. Si OnePlus s’en tient à sa stratégie de changement de marque, les spécifications de l’A93 suggèrent que le Nord N200 aurait un support de carte microSD, une prise casque, un capteur de caméra principal de 48MP pris en charge par deux capteurs de profondeur de 2MP, une grande batterie de 5 000 mAh et un Snapdragon 480 jeu de puces. Cependant, ces spécifications internes peuvent être légèrement différentes pour le OnePlus Nord N200.

Notamment, le téléphone a également un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz. Le Nord N100 avait également cela, mais son affichage était bloqué à 720p. Cette fois-ci, vous obtenez un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution FHD+.

Lau dit que le Nord 200 sera bientôt lancé aux États-Unis pour moins de 250 $. À en juger par le succès des Nord N10 et Nord N100, il devrait se vendre incroyablement bien à ce prix.