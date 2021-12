Pete Townshend et Roger Daltrey prouvent que le rock n’est pas mort

Le ton de Pete Townshendles interviews de , c’était que tout dans la musique a été fait, et le rock est mort. Mais c’était un plaisir de pouvoir dire que son propre travail le contredit. Certes, certains de WHO, le 12e album studio du groupe, sorti le 6 décembre 2019, étaient agréablement familiers et exaltants de nostalgie. Mais d’autres morceaux, tout aussi passionnants, avaient L’OMS sonnant comme jamais auparavant.

Sagesse, perspective et humour

Cela faisait 13 ans que le noyau restant du groupe, Townshend et Roger Daltrey s’est réuni pour la dernière fois au nom de l’entreprise, et tandis que l’Endless Wire de 2006 contenait des moments de gloire sublime, il y avait des moments où cela semblait quelque peu obligatoire. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité sur l’OMS. C’est peut-être ou non le testament final du groupe en tant qu’album, mais dans tous les cas, c’était un brillant traité sur la façon dont l’ancienne génération rock gg peut non seulement rester pertinente, mais aussi transmettre une sagesse, une perspective et un humour qui auraient surpris leur plus jeune. moi-même.

Resplendissant contenu dans son survol visuel d’une couverture conçu par Peter Blake, le disque rugit des pièges avec « Toute cette musique doit s’effacer ». L’un des trois morceaux d’ouverture qui prévoyait le set comme ce que nous appelions autrefois des singles, c’était le premier signal que, si vous retournez au puits, vous pourriez aussi bien prendre un verre et vous amuser. C’était agressif (« Je sais que tu vas détester cette chanson ») mais ludique, surtout dans son étreinte ouverte de la métrique lyrique de « The Kids Are Alright ». C’était aussi une confirmation précoce que, tout au long de l’album, Daltrey était dans la forme vocale de sa vie.

« boule et chaîne », présenté en avant-première lorsque The Who a joué au stade de Wembley en juillet 2019, est un acte d’accusation grondant et grondant de «ce joli morceau de Cuba», le camp de détention de Guantanamo Bay. Puis vint le très mélodique « I Don’t Wanna Get Wise », sur lequel Townshend ruminait sur le fait de ne pas mourir avant de vieillir, à quel point le succès était une surprise mais n’aurait pas dû l’être, pour ces « jeunes arrogants » et sur le acquisition improbable d’une certaine sagacité. Ici et souvent, le guitariste, avec le coproducteur Dave Sardy, a mélangé des touches de production contemporaines avec des clins d’œil de synthétiseur à la Qui est le suivant ère.

Un triomphe courageux

Daltrey grognait et cajolait alternativement le « Détour » percussif sur une chanson décrite par Townshend. lors de sa création comme étant « des hommes qui ont besoin de trouver de nouvelles voies… pour parvenir à une manière décente mais toujours honnête d’approcher les femmes dans nos vies et nos affaires ». La symbiose essentielle entre le chant, la guitare et la magnificence d’antan de John Entwistle et Keith Moon dans la salle des machines est recréée avec émotion grâce aux contributions vivifiantes de Pino Palladino et Zak Starkey.

L’élégance douce et discrète de « Beads On One String » abritait un appel apparent anti-guerre, avec l’arrangement et les paroles de Townshend pour la musique de Josh Hunsacker, un artiste qu’il a découvert sur SoundCloud. « Hero Ground Zero » (également fait ses débuts à Wembley) était un hymne archétypal des Who soutenu par leur utilisation inégalée d’une orchestration opulente, tandis que Daltrey s’envolait à nouveau sur « Street Song », avec les harmonies distinctives de Townshend et les merveilleuses textures de guitare.

Ensuite, peut-être les cinq minutes les plus extraordinaires de tout l’album, et un morceau assez différent de tout ce que les Who ont jamais enregistré. Townshend, rarement enclin aux expressions manifestes d’amour dans la chanson, met ses émotions en jeu pour que tous puissent l’entendre sur « I’ll Be Back », qui s’ouvre sur un magnifique motif d’harmonica et s’épanouit en une magnifique déclaration de dévotion, sans instrument électrique en vue.

« Dans cette vie, tu m’as tellement béni, pourquoi voudrais-je me libérer ? » il demande. « J’ai été si heureux de t’aimer. » Dans l’une des paroles les plus saisissantes que Townshend ait jamais écrites, il fait face à sa mortalité (« Je dois accepter que je suis peut-être enfin en train de mourir ») avec une sérénité assurée, alors qu’il s’imagine retourner auprès de son amant dans la prochaine vie. Avec une voix clairement Auto-Tuned et son air de sophistication, certains inconditionnels de Who pourraient le détester, mais d’autres l’entendront comme un triomphe courageux.

Un record de vraie humilité et d’intelligence

Loin de ressentir le besoin de parvenir à une conclusion rock, l’album s’est poursuivi avec le presque coquelicot « Break The News », une autre chanson de relation avec les protagonistes « regardant des films dans nos robes de chambre comme si nous avions 24 ans, ou à peu près ». Une fois de plus, ils réfléchissent à leur âge, mais ne se sentent pas différents de quand ils étaient jeunes.

« Rocking In Rage » ressemblait à un titre Who par excellence, et construit dans quelque chose de plus robuste, avec quelques accords classiques, mais toujours une aura épisodique et pensive. Il y a eu une dernière surprise avec « She Rocked My World », Daltrey au micro rapproché et tendre sur une finale aux saveurs latines.

Un album, donc, sans concept, sans thème général et avec un seul morceau qui a même duré cinq minutes, WHO est également un disque d’humilité et d’intelligence véritables. C’était peut-être l’album le plus surprenant de 2019, et c’était certainement l’un des meilleurs de l’année.

