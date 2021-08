Pete Townshend se souvient du morceau des années 1970 avec la batterie de Charlie Watts

Pete Townshend se souvient de sa chanson des années 1970 sur laquelle le regretté Charlie Watts jouait de la batterie. Ses paroles sont un autre hommage de superstar à les pierres qui roulent‘ le batteur, décédé le 24 août à l’âge de 80 ans.

Le morceau en question était le splendide “My Baby Gives It Away”, de Rough Mix, l’album toujours sous-estimé que Townshend a sorti avec un autre vieil ami, Ronnie Lane, en 1977. L’OMS l’auteur-compositeur et guitariste a partagé une anecdote poignante et amusante sur la session d’enregistrement de la chanson sur le site Web du groupe.

“Je n’ai joué avec Charlie qu’une seule fois, quand il a joué de la batterie pour Ronnie Lane et moi sur notre album Rough Mix”, écrit Townshend. Sa technique sautait aux yeux tout de suite, le charleston toujours un peu en retard, et la caisse claire tenue dans le plat de la main gauche, un peu sous-alimentée, paresseuse-loose, super-cool. Le swing sur la piste est explosif.

« Je n’ai jamais autant aimé jouer avec un batteur. Bien sûr, cela évoque Keith Moon, qui était si différent de Charlie. Aux funérailles de Keith, Charlie m’a surpris en pleurant ouvertement, et je me souviens avoir souhaité pouvoir porter mon cœur sur ma manche comme ça. J’étais moi-même tendu comme une caisse claire.

« Charlie a vécu une vie tranquille dans la campagne anglaise », poursuit Townshend. « Il a eu un bolthole londonien à St James’s pendant de nombreuses années. Je pense qu’il l’utilisait principalement pour rendre visite à son tailleur et acheter des tableaux. Il est l’exemple du mariage parfait, toujours marié à sa petite amie de l’école d’art [Shirley] avec qui il a épousé secrètement en 1964. Je comprends qu’il a également vécu une vie tranquille et respectable sur la route.

“Un côté espiègle que peu d’entre nous ont vu”

“Je sais que comme moi, il n’était pas fou de tournée, mais son sourire ironique – qui lui cachait un côté espiègle que peu de gens [of] nous l’avons vu – pourrait se transformer en le plus beau rire à grande bouche avec très peu d’incitation. Je pouvais le faire sourire simplement en parlant de grandir en suivant le groupe de danse d’après-guerre de mon père Cliff. Charlie aimait la « vraie » musique de cette époque.

Townshend conclut : « J’ai dit ici que son jeu sur ‘My Baby Gives It Away’ était impeccable. Je me suis soudainement souvenu qu’il avait eu du mal avec la fin coupée. À la deuxième prise, il l’a cloué, mais était tellement choqué qu’il y était parvenu qu’il a éclaté de rire et est tombé de son tabouret. C’était une cascade de Keith Moon, demandez à n’importe quel batteur ce qu’il redoute le plus de faire et il vous répondra probablement qu’il ne veut jamais tomber de son tabouret.

