Peter Aykroyd, ancien de « SNL », est décédé

L’ancien scénariste et acteur de Saturday Night Live, Peter Aykroyd, est décédé, a révélé l’émission télévisée ce week-end. Le nouvel épisode présentait une carte hommage à Aykroyd avec une photo de lui à côté des années de sa naissance et de sa mort. Il avait 66 ans et les détails de son décès n’ont toujours pas été rendus publics.

Né en novembre 1955, Aykroyd était le frère cadet d’un autre ancien de SNL, Dan Aykroyd. Il est venu d’Ottawa, au Canada, et a obtenu ses premiers rôles à la télévision sur SCTV et The New Avengers avant de rejoindre son frère sur SNL en 1979. Il était à la fois écrivain et acteur vedette, mais il n’est resté dans l’émission de variétés qu’un an. Cependant, pendant ce temps, il a partagé la nomination aux Emmy de l’équipe de rédaction pour l’écriture exceptionnelle dans un programme de variétés ou de musique.

Peter Aykroyd

1955-2021

SNL ’79-’80

« Le drogué de Java » pic.twitter.com/5IJWJTezgz – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 21 novembre 2021

La même année où il était sur SNL, Aykroyd a joué dans le court métrage Java Junkie de Tom Schiller, qui a fini par être diffusé lors d’un épisode de SNL. En l’honneur de son décès ce week-end, le compte officiel SNL a publié le court métrage sur les réseaux sociaux. D’une durée d’environ quatre minutes, il s’agit d’une comédie absurde sur un homme qui fait face à une mauvaise rupture en prenant trop de café jusqu’à ce qu’il ait besoin d’être institutionnalisé.

« Je suis content que vous ayez posté ceci. C’est toujours l’un des meilleurs courts métrages que la série ait fait. Peter Aykroyd serait fier. Un bel hommage à un grand écrivain et interprète », a écrit un commentateur. Un autre a ajouté: « Très attristé d’apprendre le décès de Peter Aykroyd; quelque peu choquant compte tenu de toutes les apparitions de Dan cette semaine à la promotion [Ghostbusters: Afterlife]. Que sa famille trouve du réconfort dans sa mémoire. »

Après avoir quitté SNL, Aykroyd a continué à apparaître dans des films et des émissions de télévision au cours des années 1980 et 1990, notamment Gas, The Funny Farm et Doctor Detroit, entre autres. Il a travaillé avec son frère sur des projets comme Nothing But Trouble et Coneheads, pour lesquels il a tous deux aidé à écrire et dans lesquels il a fait des apparitions. Il a également co-créé PSI Factor: Chronicles of the Paranormal et Out There de Dan Aykroyd.

La plus récente apparition d’Aykroyd à l’écran était dans le téléfilm Justice de 1999. Sa dernière apparition à l’écran en général remonte à 2009, lorsqu’il était l’invité de Larry King Live. Comme son frère, il était extrêmement intéressé par les phénomènes ovnis et le paranormal en général.

La date exacte et la cause du décès d’Aykroyd restent un mystère. Jusqu’à présent, son frère n’a pas publié de commentaire public sur la tragédie.