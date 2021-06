Peter Bardens : Le magicien du clavier de Camel

Peter Bardens a attiré l’attention des acheteurs de disques pour la première fois lorsqu’il a rejoint chameau en 1972 pour enregistrer leur premier album éponyme. Cependant, Bardens s’était déjà bâti une formidable réputation de claviériste bien avant cela.

Les débuts musicaux de Peter Bardens

Le premier groupe de Bardens était The Cheynes, qui était aussi le premier groupe de Mick Fleetwood ; c’est Peter qui a inscrit Mick dans le groupe. Ils ont enregistré trois singles pour le label Columbia d’EMI à partir de 1963. Leur troisième 45 était “Down and Out” soutenu par “Stop Running Around” qui a été produit par Glyn Johns et Bill Wyman, avec le bassiste des Rolling Stones co-écrivant la face B comme ainsi que d’ajouter son « bas de gamme » à l’enregistrement.

Peu de temps après l’échec de leur troisième single à vendre, les Cheynes se séparent et Bardens rejoint le groupe de Van Morrison, Them. En 1964, il avait déjà joué en studio avec Van the Man sur « Baby Please Don’t Go », après que le reste des Them n’ait pas été jugé assez bon pour enregistrer. Decca a fait venir Bardens pour jouer de l’orgue et Jimmy Page pour jouer de la guitare. Une sage décision car le single a culminé à la 10e place au Royaume-Uni au début de 1965 et s’est classé dans le Hot 100 américain à la 93e place.

Après eux, il a formé Peter B’s Looners, qui est finalement devenu Shotgun Express, un groupe qui jouait de la musique soul et présentait Rod Stewart, Peter Green et Mick Fleetwood; après le départ de Green et Fleetwood, ils ont été rejoints par la chanteuse Beryl Marsden et le trio a fait quelques singles pour Columbia.

Après la séparation de Shotgun Express, Bardens a brièvement rejoint The Love Affair et le Mike Cotton Sound et en 1970, il a formé un groupe appelé The Village et a enregistré un album. Il s’appelait The Answer et inclut Steve Ellis, le chanteur de Love Affair sur l’incroyable chanson titre, et peut ou non inclure Peter Green, personne n’est tout à fait certain. Il a suivi en 1971 avec un album éponyme qui est sorti en Amérique sous le nom Write My Name in the Dust.

Les années Chameau

Lorsque Bardens a rejoint Camel, c’est sa magie du clavier qui en a fait une force avec laquelle il faut compter. Après leur premier album de 1973, ils l’enchaînent avec Mirage, dont la « suite The White Rider » (basée sur Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien) inaugure une nouvelle approche conceptuelle et leur apporte un certain cachet sur la côte ouest américaine.

Leur troisième album, The Snow Goose, s’inspire du roman éponyme de Paul Gallico et voit Camel travailler pour la première fois avec le London Symphony Orchestra : David Bedford dirige et arrange les superbes pièces écrites par Latimer et Bardens.

Réussir un tel exploit au dos d’un album instrumental leur a valu d’énormes félicitations, et le brio de Bardens dans le contrôle des touches standard ainsi que l’ARP Odyssey, le Minimoog et l’orgue à tuyaux ont ajouté une flamboyance supplémentaire à leurs spectacles en direct bien organisés.

En 1976, Moonmadness les a trouvés revenant à une approche de chanson vocale et était basée sur un concept décrivant chaque membre du groupe. Le dernier morceau, « Lunar Sea », a atteint le statut de légende pour son outro groove terminal où un effet de vent hurlant amène le disque à une superbe conclusion. Rain Dances est arrivé en 1977 et en 1978 Breathless, mais c’était le dernier album de Barden avec Camel et il a démissionné.

Après sa sortie de Camel, Bardens a rejoint le groupe de Van Morrison, a enregistré Wavelength et a joué en direct avec le chanteur lors de la tournée en soutien à l’album. Il a ensuite travaillé avec Bobby Tench, a rejoint le groupe, Keats deux ans plus tard avant de travailler sur ses propres albums électroniques pendant le reste des années 1980, ayant un certain succès à la diffusion avec la chanson “In Dreams”, avant d’enregistrer l’album de 1988 qu’il a appelé Speed of Light qui mettait en vedette Mick Fleetwood.

Bardens a sorti d’autres albums solo dans les années 1990, mais à l’été 2001, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau et, le 22 janvier 2002, il est décédé à l’âge de 56 ans.

