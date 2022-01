Peter Bogdanovich, réalisateur nominé aux Oscars, mort à 82 ans

Peter Bogdanovich, le cinéaste à l’origine des classiques The Last Picture Show, Paper Moon et What’s Up, Doc? , est mort. Il avait 82 ans. Bogdanovich était également un historien du cinéma hollywoodien indispensable, dont la richesse des connaissances sur l’âge d’or d’Hollywood a été transmise aux jeunes générations de cinéphiles. Avant même de commencer à faire des films lui-même, Bogdanovich était un écrivain prolifique dont le travail comprenait des entretiens avec Orson Welles, Alfred Hitchcock, John Ford et de nombreuses autres sommités d’une génération de cinéastes qui ne survit aujourd’hui que grâce à son travail.

Bogdanovich est décédé jeudi peu après minuit de causes naturelles, a déclaré sa fille, Antonio Bogdanovich, 54 ans, au Hollywood Reporter. Le cinéaste laisse également dans le deuil sa fille Sashy Bogdanovich, 51 ans, et ses petits-enfants, Maceo, Levi et Wyatt. Il était marié à la décoratrice et productrice Polly Platt de 1962 à 1971. Sa seconde épouse était Louise Stratten, la sœur cadette de feu Dorothy Stratten, avec qui Bogdanovich est sorti en 1980. Stratten et Bognadonvich se sont mariés de 1988 à 2001.

Après avoir publié son travail à New York et travaillé comme programmeur de films pour le Museum of Modern Art, Bogdanovich et Platt ont déménagé à Los Angeles pour se lancer eux-mêmes dans le cinéma. Son premier travail a été pour Roger Corman et il a réalisé le film Targets de Boris Karloff en 1968.

En 1971, Bogdanovich a marqué son film révolutionnaire avec le film texan en noir et blanc The Last Picture Show, qui reste son film le plus aimé. Le film a remporté huit nominations aux Oscars, et Ben Johnson et Cloris Leachman ont tous deux remporté des Oscars pour leurs performances de soutien. Bogdanovich a été nominé pour le meilleur réalisateur et le meilleur scénario adapté. Il a partagé cette dernière nomination avec Larry McMurtry, auteur de The Last Picture Show. Pendant le tournage, Bogdanovich a également commencé une liaison avec la star Cybill Shepherd, qui conduirait à sa rupture avec Platt.

Bogdanovich et Platt ont continué à travailler ensemble sur ses deux films suivants, qui ont tous deux été des succès instantanés et salués comme des classiques. Paper Moon a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à Tatum O’Neal, et Quoi de neuf, Doc ? était une émission envoûtante de comédies hollywoodiennes loufoques avec Barbra Streisand et Ryan O’Neal. Cependant, Platt et Bogdanovich se sont séparés. Ses films suivants, Daisy Miller et At Long Last Love, tous deux avec Shepherd, ont été des échecs.

Bogdanovich a continué à se diriger, réalisant parfois des films bien reçus, dont Mask with Cher et le très sous-estimé Saint Jack avec Ben Gazzara. Son dernier film en tant que réalisateur s’est avéré être She’s Funny That Way, avec Owen Wilson et Jennifer Aniston. Il a également réalisé plusieurs documentaires, dont le documentaire de Buster Keaton de 2018, The Great Buster.

Pour beaucoup d’autres, Bogdanovich était un acteur de personnage à la télévision. Il a joué dans des dizaines d’émissions, notamment en tant que Dr Elliot Kupferberg dans 15 épisodes des Sopranos. Il est également apparu dans des épisodes de How I Met Your Mother et Rizzoli & Isles. Bogdanovich a même fait une apparition dans It Chapter Two en 2019.

Son autre rôle à Hollywood était celui d’historien. Il était ami de longue date avec Welles et a défendu son travail lorsque Welles ne le pouvait plus lui-même. Bogdanovich, ses célèbres lunettes et son ascot omniprésent ont été présentés dans de nombreux documentaires DVD. Il a également fourni des pistes de commentaires pour ses films préférés. Il a également écrit plusieurs livres, dont The Killing of the Unicorn: Dorothy Stratten 1960-1980, dans lequel il a écrit que Hugh Hefner de Playboy endossait une partie du blâme pour la mort de Dorothy. Il a publié ses entretiens avec Welles en 1992 sous le titre This Is Orson Welles. L’un de ses derniers projets était une saison du podcast The Plot Thickens de Turner Classic Movies qui suivait sa vie et sa carrière. Il a également aidé à faire en sorte que le dernier film de Welles, L’autre côté du vent, soit enfin publié en 2018 par Netflix.