Peter Brandt dit que Tether est un gros pet d’esprit, voici pourquoi Crypto nouveaux médias

Avec plus d’un demi-million de followers sur Twitter, Peter Brandt est un trader de carrière bien connu qui tweete souvent des informations précieuses sur les marchés. Dans un tweet récent, Peter a pris position sur Tether, l’appelant un pet d’esprit inutile.

Les mots de choix du trader emblématique Peter Brandt

Selon Peter, le concept de convertir une monnaie fiduciaire traditionnelle telle que le dollar ou l’euro en une unité fiduciaire numérique telle que Tether, juste pour protéger sa réserve de richesse contre l’inflation, est un processus dénué de sens car il ne sert à rien.

Raisonnement circulaire – TETHER

L’idée que nous convertissions une unité monétaire fiduciaire (USD, EUR, etc.) en une autre unité monétaire fiduciaire (attache) afin de protéger la réserve de richesse de la première unité monétaire fiduciaire n’est rien d’autre qu’un gigantesque pet mental. – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 16 août 2021

Bien que beaucoup soient d’accord avec le tweet de Peter, quelques-uns ont des arguments valables contre. Un utilisateur soutient que des actifs cryptographiques stables existent pour permettre aux gens de prendre leur monnaie locale numérique d’une manière quelque peu sans confiance. La confiance est au niveau de l’émetteur au lieu d’avoir à s’inquiéter de ce risque sur chaque plate-forme numérique que l’on pourrait utiliser.

Un autre utilisateur de Twitter affirme que personne ne convertit vraiment le fiat traditionnel en stablecoin pour protéger sa réserve de richesse, que Tether et d’autres écuries ne sont qu’un actif de pont non volatile entre les transactions de transactions plus volatiles, sans avoir à quitter le domaine de la cryptographie.

Pendant ce temps, Tether continue de dominer le marché de la cryptographie en tant que principal stablecoin. Pas plus tard qu’hier, la capitalisation boursière de Tether est passée à 64 milliards de dollars, marquant un nouveau jalon et une autre indication de la confiance continue du marché envers Tether.

Avec l’adoption toujours croissante de la cryptographie, la demande de pièces stables telles que Tether est en augmentation et devrait continuer de croître. Au moment de la rédaction, la capitalisation boursière de Tether se situe à 62,6 milliards de dollars. Source : Capitalisation boursière USDT Tradingview.com

Le 9 août, Tether Holdings Limited, l’émetteur du plus grand stablecoin USDT, a publié un nouveau rapport d’attestation qui couvre des informations utiles sur la composition de ses réserves dans le but d’être plus transparent.

Depuis mars, lorsque la société a publié son premier rapport d’attestation révélant vaguement les actifs et les passifs, les investisseurs attendent patiemment un deuxième rapport. Dans le dernier rapport d’attestation, Tether a non seulement inclus la composition de ses réserves, mais également donné une ventilation des notations et de l’échéance de ses avoirs en papier commercial ainsi que des certificats de dépôt.

Au 30 juin 2021, la société détient 30,8 milliards de dollars en CP et CD, soit environ 49 % de ses réserves. Environ 93 % d’entre eux sont notés A-2 et plus et 1,5 % sont notés en dessous de A-3. Entre autres réserves, la société détient environ 6,28 milliards de dollars en espèces et dépôts bancaires, 1 milliard de dollars en billets de pension inversée et 15,28 milliards de dollars en bons du Trésor américain.

