Peter Capaldi en tête d’affiche du thriller Amazon The Devil’s Hour ⋆ .

Ancien Docteur Who et futur membre de James Gunn’s La brigade suicide, Peter Capaldi, a été choisi comme protagoniste aux côtés de Wolf Hall’s Jessica Raine dans le nouveau thriller d’Amazon L’heure du diable.

Rapport de date limite qui Dracula et Sherlock les producteurs Hartswood Films sont à l’origine du projet, qui sera écrit par le scribe prometteur Tom Moran, et racontera l’histoire de Lucy Chambers (Raine), une femme qui se réveille chaque nuit à 3h33 précises, au milieu de l’heure dite du diable entre 3h et 4h du matin. Son fils de huit ans est renfermé et sans émotion. Sa mère parle à des chaises vides. Sa maison est hantée par les échos d’une vie qui n’est pas la sienne. Maintenant, alors que son nom est inexplicablement lié à une série de meurtres brutaux dans la région, les réponses qui lui ont échappé toutes ces années vont enfin se mettre en évidence. Capaldi incarnera un nomade reclus, poussé par une obsession meurtrière, qui devient la cible privilégiée de la chasse à l’homme policière.

Actuellement en tournage à Londres, le casting mettra également en vedette Nikesh Patel en tant que détective menant l’enquête, ainsi que Meera Syal (Bonté gracieuse moi), Alex Fougères (Tchernobyl), Phil Dunster (Ted Lasso), Barbara Marten (Le tournant), Thomas Dominique (Colère de l’homme), Rhiannon Harper-Rafferty , John Alastair, Sandra Hugget et le nouveau venu Benjamin Chivers.

