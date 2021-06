Fait intéressant, la co-star de Peter Capaldi, Jessica Raine, joue un personnage apparemment sans rapport. La star de Call The Midwife incarne Lucy Chambers, dont l’histoire est au centre de la série. Chambers continue de se réveiller au milieu de la nuit à 3h33, ce qui est non seulement une heure et un groupe de chiffres significatifs, mais aussi entre 3h et 4h du matin, autrement connu sous le nom d’heure des sorcières ou du diable. les heures. D’où le titre, non ?